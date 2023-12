I cacciatori dell'Ohio celebrano il successo della stagione di caccia al cervo con oltre 70,000 cervi raccolti

By

I cacciatori dell'Ohio hanno concluso la loro settimana di caccia al cervo dalla coda bianca con un totale impressionante di oltre 70,000 cervi raccolti. Ciò porta il numero totale di cervi catturati finora nel 2023 a 167,732, secondo il Dipartimento delle risorse naturali dell’Ohio (ODNR). Anche se questi numeri sono leggermente diminuiti rispetto all'anno precedente, rimangono comunque entro la media triennale di circa 71,000 cervi.

Tra le prime dieci contee che hanno contribuito al successo della caccia di quest'anno ci sono Coshocton, Tuscarawas e Ashtabula, con rispettivamente 2,441, 2,260 e 2,189 cervi catturati. Queste contee, insieme a Muskingum, Knox, Carroll, Guernsey, Washington, Licking e Harrison, si sono affermate come terreni di caccia privilegiati per l'appassionata comunità di cacciatori dell'Ohio.

È stato riferito che quest’anno sono stati rilasciati un numero impressionante di 389,181 permessi per cervi, di cui 37,543 acquistati da non residenti. I cacciatori fuori dallo stato più popolari provenivano da Pennsylvania, Michigan, West Virginia, North Carolina e New York.

La composizione del raccolto era composta per il 36% da cervi con corna (25,044) e per il 64% da cervi senza corna (45,074). L'impatto economico della caccia in Ohio è stato significativo, con i cacciatori che hanno contribuito con l'incredibile cifra di 1.9 miliardi di dollari all'economia dello stato nel 2022. Questo è stato secondo un rapporto condotto dal Wildlife Management Institute, Responsive Management e Southwick Associates.

L'amore per la caccia era evidente, poiché è stato riscontrato che il 5% della popolazione adulta dell'Ohio, equivalente a circa 500,000 individui, partecipa avidamente a questa attività ricreativa. Di questi cacciatori, ben il 91% partecipa alla caccia al cervo, rendendola l'attività di caccia principale nello stato.

Guardando al futuro, la stagione del tiro con l'arco continuerà fino al 4 febbraio 2024, mentre la stagione delle armi ad avancarica si svolgerà dal 6 al 9 gennaio. Il 16 e 17 dicembre sarà organizzato anche un fine settimana bonus di caccia al cervo, offrendo ulteriori opportunità ai cacciatori di partecipare. il loro amato passatempo.

L'ODNR sottolinea il proprio impegno per la conservazione e il miglioramento delle risorse ittiche e della fauna selvatica dell'Ohio, nonché dei loro habitat per l'uso sostenibile e l'apprezzamento da parte di tutti. Tale dedizione garantisce che le tradizioni di caccia dell'Ohio prospereranno negli anni a venire.