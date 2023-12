Le attività umane portano ad un drastico declino delle popolazioni di pipistrelli Barbastelle occidentali

By

Un nuovo studio condotto da esperti dell’Università di Exeter e del Bat Conservation Trust (BCT) rivela uno scioccante declino delle popolazioni di pipistrelli barbastelle occidentali della Gran Bretagna negli ultimi 500 anni. La ricerca indica che questo declino è iniziato quando gli alberi su cui i pipistrelli fanno affidamento per dormire furono abbattuti per la costruzione navale durante i primi giorni della costruzione dell’impero britannico.

Utilizzando tecniche avanzate di analisi del DNA, i ricercatori sono stati in grado di tracciare il declino delle popolazioni di pipistrelli e identificare periodi di ridotta diversità genetica e consanguineità. La dottoressa Orly Razgour, ecologista molecolare e biologa conservazionista dell’università, spiega: “I nostri risultati rivelano che il declino delle popolazioni di pipistrelli barbastelle del nord e del sud della Gran Bretagna iniziò circa 500 anni fa, in coincidenza con il diffuso abbattimento degli alberi per scopi di costruzione navale. La perdita di copertura boschiva durante questo periodo probabilmente ha innescato il declino da noi osservato, che persiste fino ad oggi».

Il pipistrello barbastelle occidentale è noto per le sue caratteristiche distintive, tra cui le grandi orecchie che si incontrano al centro, una faccia appiattita con un naso simile a un carlino e una pelliccia scura e setosa con punte bianche. È una specie relativamente piccola, misura tra i 4 e i 5 cm di lunghezza con un'apertura alare di circa 26 cm. Le femmine danno alla luce un solo cucciolo ogni anno all'inizio dell'estate.

I ricercatori hanno condotto il loro studio catturando ed esaminando i pipistrelli barbastelle occidentali in 15 diverse foreste nel Regno Unito, Spagna e Portogallo. Questa tecnica innovativa consente agli scienziati di ottenere informazioni preziose sulle tendenze storiche della popolazione e fornisce uno strumento fondamentale per gli sforzi di conservazione dei pipistrelli.

La dottoressa Katherine Boughey, responsabile del settore scientifico e monitoraggio presso BCT, sottolinea l’importanza di questa ricerca, affermando: “Questa tecnica è un punto di svolta per la conservazione dei pipistrelli. Ora abbiamo prove del declino storico del pipistrello barbastelle, ma abbiamo urgentemente bisogno di prove simili per altre specie di pipistrelli». Il BCT suggerisce che le popolazioni di pipistrelli del Regno Unito nel loro insieme potrebbero essere ai minimi storici e che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l’impatto delle attività umane sulle popolazioni di pipistrelli.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati sul Journal of Applied Ecology, facendo luce sulle conseguenze devastanti degli eccessi umani e fornendo un invito all’azione per la conservazione non solo del pipistrello barbastelle occidentale ma anche di altre specie di pipistrelli.