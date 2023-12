Il nuovo aggiornamento Pixel offre funzionalità interessanti e correzioni di bug

Sommario:

L'ultimo Pixel Feature Drop di dicembre è finalmente disponibile, portando una serie di nuove funzionalità e correzioni di bug ai possessori di dispositivi Pixel. Questo aggiornamento trimestrale si concentra sul miglioramento dell'esperienza utente e della stabilità. Dai miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale ai controlli fotografici migliorati, l'aggiornamento offre qualcosa di nuovo per tutti.

Nuove funzionalità preferite:

Gli utenti di Pixel 8 Pro hanno accesso a funzionalità AI avanzate. L'app Recorder ora incorpora il nuovo modello Gemini Nano, mentre i video possono essere inviati ai server cloud di Google per un miglioramento basato sull'intelligenza artificiale tramite Video Boost.

Per gli altri modelli Pixel, i controlli Luce ritratto in Foto sono stati migliorati, consentendo agli utenti di catturare ritratti straordinari senza sforzo. Inoltre, c'è una nuova funzionalità Photo Unblur appositamente progettata per i proprietari di animali domestici. Inoltre, gli utenti possono ora utilizzare i propri dispositivi Pixel come webcam, digitalizzare e organizzare ricevute in Google Drive e persino fornire un'anteprima delle prossime foto ai soggetti se possiedono un Pixel Fold.

Miglioramenti per Pixel Watch:

Anche i possessori di Pixel Watch possono rallegrarsi perché l'aggiornamento più recente offre nuove entusiasmanti funzionalità. Gli utenti ora possono sbloccare i telefoni Pixel utilizzando gli orologi, sincronizzare le impostazioni Non disturbare e Modalità Riposo tra orologi e telefoni e accedere alla schermata di chiamata direttamente dal polso.

Alla scoperta delle caratteristiche:

Per avere una panoramica visiva completa delle nuove funzionalità e verificare se sono disponibili sul tuo dispositivo Pixel, viene fornita un'immagine utile.

Allora, hai già iniziato a esplorare queste nuove entusiasmanti funzionalità?