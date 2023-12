Il Dipartimento per la Conservazione Ambientale dello Stato di New York affronta il problema dell’uso dei droni nella caccia

Il Dipartimento per la Conservazione Ambientale (DEC) dello Stato di New York ha recentemente chiarito la sua posizione sull’uso di veicoli aerei senza pilota (UAV) o droni nella caccia. Sebbene siano state sollevate richieste sull’uso dei droni per assistere nel recupero di cervi o orsi catturati dai cacciatori, il DEC sottolinea che il tracciamento e il recupero a terra sono parte integrante della caccia e non dovrebbero comportare l’uso di droni.

Secondo il DEC, i droni sono classificati come aerei dalla Federal Aviation Administration (FAA) e il loro utilizzo per aiutare i cacciatori è vietato dalle leggi dello stato di New York. Questa restrizione si applica sia ai piloti di droni amatoriali che ricreativi, nonché ai piloti di droni commerciali che operano secondo le normative FAA.

È importante notare che la confusione nasce dal fatto che la stessa sezione di legge che vieta l'uso di aerei proibisce anche l'uso di cani per aiutare nella caccia al cervo o all'orso. Tuttavia, il DEC è autorizzato a regolamentare e concedere in licenza l'uso di cani da localizzazione al guinzaglio specificatamente per il recupero di cervi e orsi. Sfortunatamente, non esiste una disposizione simile per l’uso dei droni e, pertanto, il DEC non può regolamentarne o autorizzarne l’uso.

Per i cacciatori che necessitano di assistenza per localizzare cervi o orsi morti o feriti, il DEC raccomanda di contattare conduttori di cani volontari, autorizzati e al guinzaglio. Esistono diverse organizzazioni disponibili per fornire questo servizio, tra cui Deer Search, Inc. per New York centrale e orientale, Deer Search FLC, Inc. per la regione dei Finger Lakes e Deer Search of WNY, Inc. per New York occidentale.

In conclusione, la posizione del DEC sull'uso dei droni nella caccia è chiara: non sono consentiti. Il tracciamento e il recupero del terreno sono competenze essenziali per i cacciatori e l'uso dei droni in queste attività è vietato dalle leggi dello stato di New York. I cacciatori che necessitano di assistenza dovrebbero fare affidamento su conduttori autorizzati di cani da localizzazione al guinzaglio per aiutare nel recupero di cervi o orsi.