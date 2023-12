Death Stranding: un successo tra i giocatori, il successo delle vendite non è chiaro

In un recente annuncio, Kojima Productions e A24 hanno rivelato che Death Stranding, il popolare gioco di Hideo Kojima, ha raggiunto oltre 16 milioni di giocatori su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Questa cifra impressionante comprende sia le unità vendute sia i giocatori che hanno avuto accesso al gioco tramite servizi di abbonamento gratuiti come Game Pass e PlayStation Plus. In particolare, anche la versione PC di Death Stranding è stata offerta gratuitamente su Epic Games Store, ampliandone ulteriormente la portata.

Prima di questo annuncio, gli ultimi dati condivisi da Kojima Productions indicavano che Death Stranding aveva venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo a luglio 2021. Tuttavia, al momento non è noto quanto sia cresciuto il pubblico del gioco da allora.

Per avere un po' di contesto, diamo un'occhiata alle vendite dei titoli precedenti creati da Hideo Kojima durante la sua permanenza in Konami. L'intero franchise di Metal Gear, a partire dal 1987, ha venduto l'impressionante cifra di 60.2 milioni di copie in tutto il mondo. La serie Metal Gear Solid rappresenta la maggior parte di queste vendite, con oltre 38 milioni di unità vendute a marzo 2014.

Sebbene i dati di vendita specifici dei singoli giochi Metal Gear Solid non siano recenti, sappiamo che Metal Gear Solid 3: Snake Eater aveva venduto oltre 4 milioni di copie al 31 marzo 2014. Considerato il successo di Death Stranding, possiamo ragionevolmente supporre che sia ha venduto più di questa puntata. Tuttavia, i confronti diretti con altri titoli di Metal Gear Solid si rivelano impegnativi a causa della mancanza di dati di vendita aggiornati per entrambi.

Guardando al futuro, Kojima Productions sta attualmente lavorando su Death Stranding 2, l'attesissimo sequel con gli stessi amati personaggi interpretati da attori come Norman Reedus e Léa Seydoux. Inoltre, lo studio ha recentemente annunciato un altro progetto chiamato OD, creato in collaborazione con il regista Jordan Peele e Xbox Game Studios. Sebbene i dettagli su OD rimangano segreti, è noto che il gioco utilizzerà la tecnologia di cloud gaming.

Nel complesso, il successo di Death Stranding è innegabile, con un'enorme base di giocatori che abbraccia più piattaforme. Tuttavia, i dati esatti sulle vendite e i confronti con i precedenti titoli di Kojima rimangono sfuggenti. Tuttavia, i fan attendono con impazienza l'uscita di Death Stranding 2 e del misterioso progetto OD.