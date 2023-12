Death Stranding gode di una forte base di giocatori e di dati di vendita, superando i precedenti titoli di Kojima

Nell'ambito di un'entusiasmante partnership tra Kojima Productions e A24, lo studio di produzione ha recentemente annunciato che Death Stranding ha affascinato "oltre 16 milioni di Porter su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC". Questa cifra notevole tiene conto sia delle unità di gioco vendute sia dei giocatori che hanno sperimentato il titolo attraverso prove gratuite su Game Pass, PlayStation Plus e persino su Epic Games Store. Quest'ultimo ha consentito a ogni utente di richiederne una copia tra dicembre 2022 e maggio 2023.

Sebbene gli ultimi dati ufficiali forniti da Kojima Productions risalgano al luglio 2021, quando il capo dell'editoria Jay Boor rivelò che Death Stranding aveva venduto oltre 5 milioni di copie a livello globale, è difficile monitorare la crescita del suo pubblico da allora. Tuttavia, è evidente che la popolarità del gioco è aumentata vertiginosamente.

Lanciato inizialmente nel novembre 2019, Death Stranding ha segnato la prima impresa indipendente dello studio dopo la partenza di Hideo Kojima da Konami. I confronti con i precedenti titoli di Kojima sotto l'insegna Konami sono impegnativi a causa della mancanza di dati recenti. Vale comunque la pena ricordare alcuni numeri:

L'intero franchise di Metal Gear ha accumulato una cifra impressionante di vendite globali di 60.2 milioni di copie sin dal suo inizio nel 1987. La serie Metal Gear Solid rappresenta la maggioranza, con oltre 38 milioni di unità vendute a marzo 2014. Sebbene i dati specifici per i singoli Metal Gear I giochi solidi non sono aggiornati, possiamo fornire i seguenti dati basati su documenti SEC, rapporti finanziari e comunicati stampa di Konami precedenti:

– Metal Gear Solid: oltre 7 milioni di copie (al 31 marzo 2005)

– Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: oltre 7 milioni di copie (al 31 marzo 2005)

– Metal Gear Solid 3: Snake Eater: oltre 4 milioni di copie (al 31 marzo 2014)

– Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: oltre 6 milioni di copie (a maggio 2014)

– Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: oltre 6 milioni di copie (a dicembre 2015)

Sebbene sia lecito ritenere che Death Stranding abbia superato le vendite di Metal Gear Solid 3, fare un confronto diretto con altri titoli della serie Metal Gear Solid è impegnativo. I numeri esistenti sono probabilmente molto più alti adesso, considerando il successo e la continua popolarità di Death Stranding.

È interessante notare che Kojima Productions è attualmente impegnata nello sviluppo di Death Stranding 2, il seguito diretto del gioco originale. Continuerà la storia e presenterà amati personaggi principali interpretati da attori famosi come Norman Reedus e Léa Seydoux.

Inoltre, lo studio ha recentemente svelato il suo nuovo progetto, OD, in collaborazione con il regista Jordan Peele e Xbox Game Studios. Anche se i dettagli specifici sono scarsi, questo progetto imminente è destinato a sfruttare la tecnologia del cloud gaming, promettendo un’esperienza unica e coinvolgente per i giocatori di tutto il mondo.