Death Stranding supera i 16 milioni di giocatori e continua ad aumentare

Nell'ambito di un'entusiasmante partnership tra Kojima Productions e A24, è stato rivelato che Death Stranding è entrato in contatto con oltre 16 milioni di giocatori, su piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Questo numero impressionante include sia le unità vendute sia i giocatori che hanno interagito con il titolo tramite servizi in abbonamento come Game Pass e PlayStation Plus. Vale la pena notare che la versione PC di Death Stranding era generosamente disponibile gratuitamente su Epic Games Store, consentendo a ogni utente di richiederne una copia tra dicembre 2022 e maggio 2023.

In precedenza, nel luglio 2021, Jay Boor, il capo dell'editoria, aveva condiviso che Death Stranding aveva venduto globalmente oltre 5 milioni di copie. Sfortunatamente, senza dati più recenti, è difficile accertare la crescita del pubblico del gioco da allora. Tuttavia, i numeri parlano ancora della popolarità del gioco.

Death Stranding, pubblicato a novembre 2019, ha segnato il primo progetto di Kojima Productions dopo la partenza di Hideo Kojima da Konami. Anche se i confronti diretti con i precedenti lavori di Kojima presso l'editore giapponese sono impegnativi a causa della mancanza di dati aggiornati, diamo uno sguardo più da vicino alle vendite della sua famosa serie Metal Gear.

Dalla sua nascita nel 1987, il franchise di Metal Gear ha venduto l'incredibile cifra di 60.2 milioni di copie in tutto il mondo. In particolare, la serie Metal Gear Solid (MGS) domina questa cifra, con oltre 38 milioni di unità vendute a marzo 2014.

Sebbene i dati di vendita aggiornati per i giochi Metal Gear Solid non siano immediatamente disponibili, abbiamo alcuni approfondimenti sui cinque capitoli principali della serie:

– Metal Gear Solid: oltre 7 milioni di copie (al 31 marzo 2005)

– Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: oltre 7 milioni di copie (al 31 marzo 2005)

– Metal Gear Solid 3: Snake Eater: oltre 4 milioni di copie (al 31 marzo 2014)

– Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: oltre 6 milioni di copie (a maggio 2014)

– Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: oltre 6 milioni di copie (a dicembre 2015)

Sebbene sia lecito ritenere che Death Stranding abbia superato le vendite di Metal Gear Solid 3, fare un confronto diretto con altri titoli MGS è impegnativo. La mancanza di dati di vendita aggiornati è un fattore chiave ed è importante notare che le vendite totali di Death Stranding vanno oltre la soglia dei 5 milioni annunciata nel 2021.

Attualmente, Kojima Productions sta lavorando diligentemente all'attesissimo Death Stranding 2, un sequel diretto del gioco originale con personaggi amati interpretati da attori di talento come Norman Reedus e Léa Seydoux. Inoltre, lo studio ha recentemente svelato un altro intrigante progetto chiamato OD, una collaborazione con lo stimato regista Jordan Peele e Xbox Game Studios. Sebbene i dettagli specifici riguardanti OD rimangano segreti, è confermato che il gioco incorporerà la tecnologia di cloud gaming, promettendo un'esperienza di gioco indimenticabile per i giocatori.

Mentre Kojima Productions continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo, il futuro di Death Stranding e dei suoi prossimi progetti è un'immensa promessa, garantendo che i fan attendano con impazienza le loro prossime creazioni rivoluzionarie.