Il nuovo adattamento cinematografico di Death Stranding rivela un numero impressionante di giocatori

In una sorprendente svolta degli eventi, è attualmente in lavorazione un adattamento cinematografico live-action dell'acclamato videogioco Death Stranding. Mentre i fan attendono con impazienza l'uscita di questo adattamento, sono emerse nuove informazioni sul numero di giocatori che hanno provato il gioco dal suo lancio originale su PS4.

Recentemente, Kojima Productions e A24 hanno annunciato una partnership e, in un comunicato stampa, è stato rivelato che Death Stranding è entrato in contatto con un numero sorprendente di "oltre 16 milioni di Porter" su varie piattaforme, tra cui PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Questa incredibile cifra comprende sia le unità vendute sia i giocatori che hanno provato il gioco tramite servizi in abbonamento come Game Pass e PlayStation Plus.

Vale la pena notare che anche la versione PC di Death Stranding è stata resa disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store in periodi specifici, consentendo a innumerevoli utenti di richiederne una copia. Ciò ha senza dubbio contribuito all’impressionante numero di giocatori, poiché il gioco ha raggiunto un pubblico più ampio.

Tuttavia, rimane difficile confrontare direttamente il successo di Death Stranding con i titoli precedenti creati da Hideo Kojima durante il suo periodo con Konami, poiché i dati aggiornati sulle cifre di vendita sono scarsi. Dalla sua uscita nel novembre 2019, Death Stranding è stato il primo gioco prodotto da Kojima Productions dopo la partenza di Kojima da Konami.

Sebbene i dati di vendita specifici di Death Stranding non siano stati divulgati oltre i 5 milioni di copie annunciate a livello globale nel 2021, si può presumere che abbia superato le vendite di Metal Gear Solid 3, data la sua portata e popolarità più ampie.

Considerando il franchise di Metal Gear nel suo complesso, esso ha accumulato un notevole totale di 60.2 milioni di copie vendute in tutto il mondo sin dalla sua nascita nel 1987. La serie Metal Gear Solid, in particolare, ha contribuito in modo significativo a questa cifra, con oltre 38 milioni di unità vendute. a partire da marzo 2014.

Mentre la comunità dei giocatori attende con impazienza l'uscita di Death Stranding 2, il sequel diretto con personaggi amati interpretati da attori come Norman Reedus e Léa Seydoux, Kojima Productions continua ad affascinare il pubblico con la sua creatività. Lo studio ha anche recentemente annunciato la collaborazione con il regista Jordan Peele e Xbox Game Studios su un misterioso progetto intitolato OD. Anche se i dettagli rimangono segreti, è stato confermato che utilizzerà la tecnologia di cloud gaming, lasciando i fan desiderosi di saperne di più.

In conclusione, il numero di giocatori di Death Stranding è innegabilmente impressionante ed è destinato a diventare un franchise ancora più importante con il suo prossimo adattamento cinematografico e i suoi sequel.