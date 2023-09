Si prevede che iPhone 15 Pro Max avrà un prezzo più alto

Apple presenterà oggi la sua nuova generazione di iPhone, incluso l’ammiraglia iPhone 15 Pro Max, in un evento. I rapporti suggeriscono che le nuove varianti Pro avranno un prezzo più alto rispetto ai modelli precedenti.

Tuttavia, ci sono alcune buone notizie per coloro che desiderano acquistare il modello attuale, l'iPhone 14 Pro Max. In vista dell'evento di stasera, Amazon UK ha ridotto il prezzo dell'iPhone 128 Pro Max da 14 GB in Space Black a £ 999, uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale. Questo sconto potrebbe essere significativo per coloro che desiderano aggiornare da un modello precedente.

Sebbene il modello attuale possa offrire risparmi, vale la pena considerare cosa ha in serbo l'iPhone 15 Pro Max. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo dispositivo di punta dovrebbe essere dotato di connettività USB-C, ricarica più veloce da 35 W e un telaio ridisegnato con cornici più sottili. Tuttavia, questi aggiornamenti potrebbero avere un costo maggiore rispetto all’iPhone 14 Pro Max.

Per le ultime offerte tecnologiche, Club386 consiglia di seguirle su Twitter o Facebook, nonché di iscriversi alla newsletter settimanale gratuita.

Definizioni:

– iPhone 15 Pro Max: il prossimo smartphone di punta di Apple, dovrebbe essere presentato durante un evento.

– iPhone 14 Pro Max: l'attuale smartphone di punta di Apple.

– Varianti Pro: si riferisce ai modelli di fascia alta della gamma iPhone.

– Connettività USB-C: un tipo di connettore che consente un trasferimento dati e una velocità di ricarica più rapidi.

– Ricarica a 35 W: si riferisce alla capacità di ricarica del dispositivo, con 35 watt di potenza.

– Telaio in titanio: un materiale che può essere utilizzato per il telaio dell'iPhone 15 Pro Max, che potrebbe garantire una maggiore durata.

– Cornici più sottili: si riferisce alla dimensione ridotta dei bordi attorno allo schermo dell'iPhone, che risulta in un'area di visualizzazione più ampia.

Fonte:

– Nessun URL fornito.