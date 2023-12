Titolo: Jersey City paga gli accordi nelle cause legali per discriminazione

Riepilogo: Jersey City ha raggiunto accordi in molteplici cause legali per discriminazione, incluso un caso in cui a un uomo sordo è stato negato un interprete del linguaggio dei segni per la sua udienza in tribunale riguardante una multa per parcheggio. La città pagherà all'uomo 175,000 dollari per risolvere la causa federale. Inoltre, altri tre dipendenti comunali riceveranno risarcimenti per un totale di 240,000 dollari. Gli accordi evidenziano la necessità di parità di accesso e di trattamento equo per le persone con disabilità nel sistema giudiziario.

Jersey City ha recentemente accettato di pagare 175,000 dollari a Ryan Cuevas, un sordo che ha intentato una causa federale dopo che il tribunale municipale non gli ha fornito un interprete del linguaggio dei segni per la sua udienza per la multa del parcheggio. Cuevas era stato citato per aver parcheggiato la sua auto in una corsia preferenziale, ma aveva bisogno di risolvere la multa per ripristinare la sua patente di guida, che era stata sospesa per un'infrazione separata.

Nonostante la richiesta di un interprete, a Cuevas è stata negata la richiesta e il suo caso è stato più volte rinviato a causa dell'indisponibilità di interpreti in tribunale. È stato solo nell'agosto 2020 che Cuevas è stato dichiarato non colpevole, dopo aver dovuto affrontare notevoli ritardi e sfide dovute alla mancanza di alloggi.

L’accordo sottolinea l’importanza di garantire parità di accesso alla giustizia per le persone con disabilità. La discriminazione contro Cuevas era evidente, come affermato dal giudice Susan Wigenton che ha evidenziato il potenziale disprezzo intenzionale e sfrenato della città per il mantenimento di una politica discriminatoria per oltre 16 anni.

Jersey City non ha ancora chiarito se sono state apportate modifiche alla politica del tribunale municipale in merito alla disponibilità degli interpreti. Tuttavia, l’importanza di questo accordo e di altre recenti cause legali dovrebbe spingere la città a rivalutare le proprie pratiche e garantire che tutti gli individui, indipendentemente dalle loro capacità, possano effettivamente partecipare ai procedimenti giudiziari.

Oltre all'accordo di Cuevas, il consiglio comunale ha approvato accordi per altre tre cause legali per discriminazione che coinvolgono dipendenti comunali. Synea Hicks, Joseph Drayton e Donna Garvin riceveranno rispettivamente un risarcimento di $ 95,000, $ 85,000 e $ 60,000. Questi casi evidenziano l’importanza di affrontare la discriminazione sul posto di lavoro e di promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo ed equo.

Nel complesso, questi accordi servono a ricordare a Jersey City e ad altri comuni che la parità di accesso alla giustizia e l’equità sul posto di lavoro sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti per tutti i cittadini.