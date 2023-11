Nuovi dettagli rivelati: Final Fantasy 7 Rebirth introduce caratteristiche e personaggi di gioco entusiasmanti

By

Square Enix ha recentemente condiviso numerosi nuovi dettagli di gioco e immagini di accompagnamento di Final Fantasy 7 Rebirth, oltre a un trailer narrato da Red XIII che riassume gli eventi del primo episodio della trilogia. Questo riepilogo sarà incluso nel menu principale del gioco per i giocatori che necessitano di un aggiornamento su Final Fantasy 7 Remake. Con ogni nuovo aggiornamento, i fan si avvicinano sempre più all'attesissimo rilascio del 29 febbraio 2024.

Tra le interessanti novità confermate dallo studio c'è il ritorno delle modalità di combattimento Attiva e Classica. I giocatori avranno ancora una volta la possibilità di scegliere tra un'azione frenetica o un approccio più strategico e deliberato. Inoltre, verrà introdotta una nuova modalità di difficoltà chiamata Dinamica. Questa modalità consente ai giocatori di dire addio al tradizionale aumento di livello adattando il livello di difficoltà dei nemici in base alle abilità del giocatore, rendendo il gioco più impegnativo o consentendo vittorie più facili.

Square Enix ha anche svelato dettagli su nuove regioni e personaggi in Rebirth. Una di queste regioni è la Miniera di Mythril, che un tempo era una prospera miniera che collegava le terre selvagge a Junon. Tuttavia, cadde in disuso dopo che la Shinra Corporation sviluppò un minerale superiore e la miniera fu infestata da mostri.

Sono stati introdotti anche nuovi personaggi. Broden, il proprietario della locanda di Kalm, nutre animosità nei confronti della Shinra e si offre di aiutare Cloud e i suoi amici a sfuggire ai loro nemici aziendali. Priscilla, un'allegra ragazza che vive vicino a Junon, è profondamente preoccupata per la sicurezza del delfino che addestra, poiché il vicino reattore Mako ha contaminato le acque circostanti. Billy, nipote di Bill e proprietario della fattoria dei chocobo, ha perso i genitori in giovane età e si offre di insegnare a Cloud e ai suoi compagni le basi della cattura dei chocobo in cambio della visita al negozio di sua sorella. Infine, Chloe, la gentile sorella di Billy, gestisce un negozio nel ranch dove vende materiali artigianali e altre curiosità.

Oltre ai nuovi personaggi, Square Enix ha ampliato le abilità Synergy che saranno disponibili in Rebirth. Questa funzione consente a due personaggi di eseguire potenti attacchi congiunti, con diverse abilità sbloccate man mano che i giocatori aumentano di livello il proprio gruppo. Esempi di queste abilità di sinergia includono Cloud che lancia Tifa contro un nemico per un attacco in tandem chiamato Relentless Rush e Barret che lancia Red XIII ad alta velocità per eseguire Overfang.

Inoltre, Square Enix ha rivelato nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco di Red XIII, che diventa per la prima volta un personaggio giocabile. Le abilità di Red XIII ruotano attorno ad attacchi fisici veloci e magici a lungo raggio, come il Raggio Starfust. La sua abilità unica, la modalità Vendetta, gli consente di rivolgere contro di loro il potere degli attacchi nemici.

Con l'avvicinarsi della data di uscita, i fan possono anticipare aggiornamenti e sorprese ancora più entusiasmanti da Final Fantasy 7 Rebirth. Con l'aggiunta di una nuova trama incentrata su Zack e la potenziale inclusione della retrospettiva di Sephiroth da Final Fantasy 7 Ever Crisis, il gioco promette di essere un'esperienza elettrizzante sia per i giocatori veterani che per i nuovi arrivati.

