La polizia di Washington introdurrà un programma innovativo per combattere l'aumento dei furti e dei furti d'auto

In risposta all’allarmante ondata di furti e furti d’auto nel Distretto di Columbia, il Dipartimento di Polizia Metropolitano (MPD) sta implementando un’iniziativa innovativa volta a dare ai residenti la possibilità di proteggere i propri veicoli. La seconda fase del programma pilota, il cui lancio è previsto per martedì 5 dicembre, fornirà tag di localizzazione digitali gratuiti agli automobilisti idonei, consentendo loro di rintracciare e recuperare i veicoli rubati in modo più efficace.

I funzionari dell'MPD distribuiranno gli Apple AirTag e i tracker Tile all'avanguardia durante gli eventi interattivi in ​​programma per il 5 e il 6 dicembre. La fase iniziale, introdotta all'inizio di novembre, ha ricevuto una risposta positiva da parte dei residenti, che hanno riconosciuto il potenziale dei tag di tracciamento in proteggere i propri veicoli dai criminali. Posizionando i localizzatori nei loro veicoli, i conducenti possono aumentare significativamente le possibilità di recuperare la proprietà rubata.

L’implementazione dei tag di tracciamento è un passo cruciale verso la lotta al crescente tasso di criminalità e la responsabilità degli autori dei reati. La capacità di localizzare e recuperare i veicoli rubati non solo riduce l’onere finanziario per le vittime, ma rafforza anche gli sforzi delle forze dell’ordine per reprimere i furti e i furti d’auto in città.

Durante gli eventi di distribuzione, i funzionari dedicati alla sensibilizzazione della comunità di MPD saranno a disposizione per installare i tag di tracciamento nei veicoli e fornire assistenza nella configurazione dell'app mobile associata. I residenti che vivono nelle aree di servizio di polizia (PSA) 107 e 507 possono partecipare a questi eventi e ricevere i localizzatori gratuiti.

La distribuzione avrà luogo presso RFK Stadium Lot 3 in 1900 East Capitol Street, Northeast. Gli eventi continueranno fino a esaurimento scorte e i tracker verranno offerti in base all'ordine di arrivo. MPD incoraggia i residenti idonei a trarre vantaggio da questo programma innovativo per salvaguardare in modo proattivo i propri veicoli e contribuire alla sicurezza generale della comunità.