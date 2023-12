Le autorità sequestrano droghe illegali ed effettuano arresti nei posti di blocco del traffico

Nelle recenti operazioni di polizia, le autorità hanno sequestrato droghe illegali e effettuato arresti durante i controlli di routine del traffico. Gli incidenti, avvenuti ad Avon e Manteo, hanno comportato la rimozione di sostanze pericolose dalle strade.

Durante un blocco del traffico sulla NC Highway 12 vicino alla rampa ORV 32 ad Avon, un agente ha scoperto una quantità criminale di marijuana all'interno del veicolo. Sono stati rinvenuti anche contenitori aperti di alcolici. Lori Louise Dale di Avon, Carolina del Nord, è stata successivamente accusata di diversi reati, tra cui possesso con l'intento di vendere una sostanza controllata dalla Tabella VI, guida in stato di ebbrezza, possesso di accessori per la marijuana, possesso di contenitori aperti, eccesso di velocità e violazione della registrazione del veicolo.

In un incidente separato sulla US 64 vicino al Piggly Wiggly a Manteo, gli agenti hanno schierato un'unità K9, che ha allertato della presenza di una sostanza controllata. Una perquisizione del veicolo ha portato alla luce metanfetamine, idrocodone e accessori per la droga. Amanda Nicole Hendrix di Latta, SC, è stata arrestata e accusata di possesso di metanfetamine, possesso con l'intento di vendere o consegnare metanfetamine, mantenimento di un veicolo per l'uso o lo stoccaggio di droga, possesso di una sostanza controllata dalla Tabella II e possesso di accessori per la droga. Al fermo del veicolo è intervenuta la Questura di Manteo.

Questi incidenti evidenziano gli sforzi in corso da parte delle forze dell’ordine per combattere i crimini legati alla droga e garantire la sicurezza pubblica. Le droghe illegali possono avere effetti devastanti sugli individui e sulle comunità ed è fondamentale prevenirne la distribuzione e l’uso. Attraverso un’attenta applicazione del traffico e ricerche approfondite, le autorità possono intercettare sostanze illegali e consegnare i responsabili alla giustizia.

Questi casi servono a ricordare al pubblico di rispettare le leggi sul traffico e di astenersi dal impegnarsi in attività illegali di droga. Le forze dell’ordine continueranno le loro misure proattive per identificare e arrestare le persone coinvolte in reati legati alla droga e mantenere un ambiente più sicuro per tutti.