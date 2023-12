La diga di York sul Codorus Creek verrà demolita per ridurre le inondazioni e costruire la Greenway

La diga Bascule Gate sul Codorus Creek a York, Pennsylvania, sarà demolita grazie a uno sforzo di collaborazione tra la York County Economic Alliance e la città di York. La demolizione, che dovrebbe iniziare martedì, mira ad affrontare molteplici questioni tra cui la riduzione delle inondazioni, il miglioramento della qualità dell’acqua e il miglioramento della sicurezza pubblica. Inoltre, la rimozione della diga aprirà la strada alla costruzione della Codorus Greenway, un progetto volto a fornire opportunità ricreative e benefici ambientali alla comunità.

Costruita inizialmente nel 1983, la diga era stata progettata per creare una vasca d'acqua per attività ricreative come canoa e kayak. Dotata di un cancello che poteva essere abbassato durante le inondazioni, la diga forniva un certo livello di controllo delle inondazioni. Tuttavia, dal 2016, la barriera è bloccata in una posizione rialzata, provocando l’accumulo di detriti e aggravando il rischio di inondazioni.

Di conseguenza, nel marzo 2018, il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti (USACE) ha notificato alla città di York che la diga di Bascule Gate non era riuscita a soddisfare i requisiti di controllo delle inondazioni. La città è stata pertanto incaricata di rimuovere la diga a causa di problemi di sicurezza e di non conformità con le normative. Il consiglio della città di York ha stanziato 500,000 dollari dai fondi federali ARPA per il progetto di demolizione, con ulteriori 50,000 dollari forniti dalla Pennsylvania Fish and Boat Commission.

I lavori di demolizione, il cui inizio è previsto per il 5 dicembre, seguiranno un piano in due fasi. La prima fase prevede la demolizione dell'edificio che ospita il meccanismo della paratoia, nonché la costruzione di un canale di bypass per abbassare il livello dell'acqua dietro la diga. La seconda fase vedrà la completa rimozione della diga e delle sue fondazioni, seguita dal ripristino del sito. Il tempo esatto per il completamento del progetto dipenderà dalle condizioni meteorologiche.

Durante il processo di demolizione, l’accesso del pubblico al sito sarà limitato e la segnaletica di sicurezza sarà ben visibile. Le parti interessate sono incoraggiate a rimanere aggiornate con il WGAL per gli ultimi sviluppi di questo importante progetto di demolizione che mira a ridurre le inondazioni, migliorare la qualità dell'acqua e aprire la strada a iniziative incentrate sulla comunità come la Codorus Greenway.