Le autorità federali impongono una multa di 2.5 milioni di dollari alle aziende importatrici per evasione dei dazi doganali

Le autorità federali hanno annunciato un accordo che prevede una multa di 2.5 milioni di dollari a una società importatrice di Dallas e a due società cinesi per accuse di evasione dei dazi doganali. Nel caso erano implicati anche la ADCO, una società con sede a Dallas di proprietà di Raymond E. Davis, insieme allo spedizioniere doganale Calvin Chang. Lo ha annunciato la procura statunitense per il distretto settentrionale del Texas.

Secondo le autorità, Xiamen Atlantis MFC Co., Ltd. e Xiamen Taft Medical Co, Ltd., le due società cinesi coinvolte, hanno presentato fatture falsificate alla US Customs and Border Protection (CBP). Queste fatture indicavano in modo impreciso valori inferiori per le merci importate da ADCO dalla Cina. Per garantire che ADCO pagasse alle società cinesi il valore effettivo delle merci, sarebbe stata creata un'altra serie di fatture corrette ma non presentata al CBP.

A causa della falsa fatturazione, le merci importate erano sottovalutate al loro arrivo negli Stati Uniti. Ciò ha comportato una perdita di entrate per il governo, poiché i dazi e le tasse doganali non erano calcolati accuratamente in base al valore reale delle merci.

Il procuratore americano Leigha Simonton ha sottolineato l'importanza delle leggi doganali nella sicurezza nazionale e nella protezione delle imprese dalla concorrenza sleale. Ha dichiarato: "Questo ufficio continuerà a indagare in modo aggressivo e a ritenere responsabile chiunque ritenga abbia tentato di ingannare il governo e il pubblico in generale attraverso la manipolazione dei dazi doganali".

Il caso ha avuto origine da una causa intentata ai sensi del False Claims Act, che include una disposizione sugli informatori. Gli informatori Donald Reznicek e Collen McFarland riceveranno una quota di 500,000 dollari come parte della transazione per il loro ruolo nella denuncia dell'evasione dei dazi doganali.

Mentre l’evasione dei dazi doganali mina la concorrenza leale e la sicurezza nazionale, le autorità stanno lavorando diligentemente per far rispettare le normative e ritenere responsabili coloro che tentano di manipolare i dazi doganali.