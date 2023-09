Le migliori offerte di giovedì: pacchetti booster Dolcetto o scherzetto Pokemon, controller Xbox Razer Star Wars, scheda video Sapphire Radeon RX 7900 XTX e altro ancora

By

Giovedì ci offre una serie di fantastiche offerte su prodotti di gioco, tra cui le buste di espansione Pokemon Dolcetto o scherzetto Halloween, un controller Xbox Star Wars Stormtrooper in edizione limitata, la potente scheda video Sapphire Radeon RX 7900 XTX, un monitor da gioco Alienware, il Keychron ricco di funzionalità. Tastiera meccanica sottile K7 e rari sconti sulle sedie da gioco Secretlab.

Se stai cercando un'alternativa al dolcetto di Halloween, prendi in considerazione il pacchetto di booster Dolcetto o scherzetto del GCC Pokémon 2023. Questo pacchetto include 50 mini buste di carte Pokemon, rendendolo un'alternativa superiore alle tradizionali caramelle dolcetto o scherzetto. È un successo sia tra i bambini che tra gli adulti.

Per i fan di Xbox e gli appassionati di Star Wars, c'è un'offerta rara sul controller wireless Razer Star Wars Stormtrooper per Xbox Series X in edizione limitata con supporto di ricarica. Questo controller è dotato di grafica Star Wars con licenza ufficiale e viene fornito con un supporto di ricarica a tema abbinato. Attualmente è scontato del 55%.

I giocatori che cercano una scheda video potente possono trarre vantaggio dalla Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX. Questa scheda supera la GeForce RTX 4080 nella maggior parte dei giochi ed è un'ottima scelta per il lavoro 3D o l'arte AI grazie alla sua maggiore capacità VRAM. Con un coupon da $ 60, questa scheda video ha attualmente uno sconto dell'11%.

La tastiera meccanica a basso profilo Keychron K7 al 65% è un altro ottimo affare, con uno sconto di quasi il 50% sul prezzo normale. Questa tastiera offre un layout compatto, interruttori meccanici Gateron e la possibilità di scegliere tra connettività Bluetooth o USB Type-C.

Per i giocatori che necessitano di un nuovo monitor, il monitor da gioco Alienware AW3423DWF QD OLED è la scelta migliore. Questo monitor da 34 pollici è dotato di display ad alta risoluzione, tempi di risposta rapidi e frequenza di aggiornamento elevata. Include anche la protezione burn-in OLED, una funzionalità che non si trova in molti altri monitor.

Infine, Secretlab offre sconti sulle sue famose sedie e scrivanie da gioco come parte dei saldi del Labor Day. Le sedie da gioco Secretlab TITAN Evo sono disponibili con uno sconto fino a $ 100, con la possibilità di passare a materiali premium.

Queste offerte offrono ai giocatori una gamma di opzioni per migliorare la loro esperienza di gioco, dalle carte Pokemon collezionabili alle schede video ad alte prestazioni e alle comode sedie da gioco. Approfitta di questi sconti e fai salire di livello la tua configurazione di gioco.

Fonte:

– Amazon (www.amazon.com)

– Dell (www.dell.com)

– Secretlab (www.secretlab.co)