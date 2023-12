Ottimo affare su Meta Quest 2 con carta regalo bonus

Riepilogo: se sei alla ricerca di offerte regalo last minute per le vacanze, Target ha un'offerta allettante su Meta Quest 2. Con uno sconto di $ 50 e una carta regalo Target aggiuntiva da $ 50 inclusa con il tuo acquisto, questo accordo è difficile da battere. Sebbene Meta Quest 3 abbia attirato l'attenzione, Meta Quest 2 rimane un dispositivo di realtà virtuale di prim'ordine che soddisfa le esigenze della maggior parte degli utenti.

Meta Quest 2 è un visore VR all-in-one che offre un'esperienza wireless e coinvolgente. Elimina la necessità di unità di elaborazione esterne gestendo tutti i calcoli internamente. Una caratteristica degna di nota è la possibilità di creare uno spazio di gioco virtuale prima del gioco. Ciò garantisce un movimento illimitato nella realtà virtuale senza preoccupazioni di collisione con oggetti nel mondo reale. Dotato di due controller Touch, Meta Quest 2 consente un controllo del gioco preciso e intuitivo. Inoltre, supporta il tracciamento delle mani nei titoli compatibili, offrendo un'esperienza più naturale e senza controller. Il dispositivo vanta 128 GB di memoria interna per l'archiviazione di giochi e applicazioni.

Questo accordo rappresenta un’eccellente opportunità per coloro che sono interessati ad avventurarsi nella realtà virtuale senza spendere una fortuna. Con uno sconto di $ 50, Meta Quest 2 è ora disponibile alla metà del prezzo del Meta Quest 3 recentemente rilasciato. Inoltre, gli acquirenti riceveranno una carta regalo Target da $ 50 che può essere utilizzata per accessori come custodie protettive o batterie esterne. In alternativa, la carta regalo può essere utilizzata per acquisire una carta regalo Meta, consentendo agli utenti di acquistare giochi e app per il loro nuovo dispositivo VR.

