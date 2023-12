Daddy Yankee si ritira dal reggaeton per perseguire la vocazione religiosa

By

Daddy Yankee, l'iconico artista reggaeton, ha scioccato i fan annunciando il suo ritiro dall'industria musicale. Dopo aver concluso il suo tour d'addio, il cantante ha rivelato la sua intenzione di dedicare la sua vita alla sua fede religiosa. Durante un discorso accorato dopo la sua esibizione finale, Daddy Yankee ha espresso la sua gratitudine ai suoi fan spiegando la sua decisione.

L'artista 46enne, noto per i suoi successi in vetta alle classifiche come "Gasolina" e "Despacito", ha rivelato che, nonostante il suo successo e la fama mondiale, ha sempre sentito un senso di vuoto. Tuttavia, ha condiviso che ha finalmente trovato conforto nelle sue convinzioni religiose e si è sentito obbligato a dedicarsi interamente ad esse. Attraverso le lacrime, Daddy Yankee dichiarò che Gesù ora viveva dentro di lui e che il suo scopo nella vita era servire la sua fede.

Con una mossa sorprendente, Daddy Yankee ha anche annunciato che avrebbe abbracciato un nuovo inizio con il suo nome di nascita, Ramón Ayala. Ha espresso il suo impegno a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, comprese le piattaforme musicali e i social media, per diffondere il messaggio delle sue convinzioni religiose. Ha invitato i suoi fan a unirsi a lui in questo nuovo viaggio, esprimendo il suo desiderio di evangelizzare il mondo dalla sua terra natale, Porto Rico.

L'annuncio di Daddy Yankee è stato accolto con un mix di emozioni dai suoi fan sui social media. Molti hanno espresso la loro ammirazione per la sua decisione, applaudendo il suo risveglio spirituale. Tuttavia, alcuni scettici si chiedevano se avrebbe davvero rinunciato ai suoi lavori precedenti, mentre altri hanno fatto luce sul calo di popolarità della sua musica.

Sebbene il ritiro di Daddy Yankee dal reggaeton possa sorprendere alcuni, non è il primo artista del genere a perseguire una vocazione religiosa. Anche altri noti artisti reggaeton, come Farruko, Héctor "El Father" e Voltio, hanno scelto di porre fine alla loro carriera musicale in favore della loro fede.

Mentre Daddy Yankee si imbarca in questo nuovo capitolo, i suoi fan aspetteranno senza dubbio i suoi impegni futuri, ansiosi di vedere come la sua musica e i suoi messaggi potrebbero evolversi sotto il suo rinnovato scopo.