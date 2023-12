Daddy Yankee si ritira dal reggaeton per perseguire la vocazione religiosa

In una sorprendente svolta degli eventi, Daddy Yankee, il famoso artista reggaeton, ha annunciato il suo ritiro dall'industria musicale per concentrarsi sulla sua fede religiosa. L'annuncio è arrivato durante il suo tour d'addio, La Meta, che si è concluso domenica sera a Porto Rico.

Durante un discorso emozionante dopo la sua elettrizzante performance del suo successo mondiale “Gasolina”, Daddy Yankee ha condiviso la sua decisione con il pubblico. Ha espresso che, nonostante il suo enorme successo e il plauso mondiale, sentiva un senso di vuoto che non poteva essere riempito dai suoi successi.

Con le lacrime che gli rigavano il viso, il rapper ha confessato di aver trovato conforto e scopo nella sua ritrovata fede. Citando un versetto della Bibbia in spagnolo, affermò: “Che vantaggio avrà un uomo se guadagna il mondo intero e poi perde la sua anima?”

Riconoscendo l'impatto della sua decisione, l'artista 46enne ha rivelato che avrebbe continuato il suo viaggio come Ramón Ayala, il suo nome di nascita. Si è impegnato a utilizzare i suoi talenti musicali, le piattaforme social e la sua influenza per il bene comune, dedicandoli al servizio della sua fede.

L’annuncio ha lasciato i fan sorpresi e solidali sui social media. Molti hanno espresso ammirazione per il coraggio di Daddy Yankee nel seguire la sua chiamata, mentre altri lo hanno elogiato per la sua franchezza nel condividere la sua trasformazione religiosa.

Anche se il ritiro di Daddy Yankee segna un momento significativo nella sua carriera, non è il primo artista reggaeton a fare una scelta del genere. In precedenza, anche artisti come Farruko, Héctor “El Father” e Voltio si sono allontanati dalla loro carriera musicale per perseguire il loro credo cristiano.

Mentre l'industria del reggaeton continua ad evolversi, il ritiro di Daddy Yankee significa un cambiamento nelle priorità e nei percorsi dei suoi artisti. Resta da vedere l'impatto della sua decisione, ma la sua dedizione alla fede è evidente mentre si imbarca in un nuovo capitolo come Ramón Ayala.