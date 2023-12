Uno studio rivela il ruolo sorprendente dei cicloni nel trasporto della microplastica

È stato ora scoperto che i cicloni, noti per i loro impatti devastanti sulla terra, svolgono un ruolo inaspettato nel trasporto globale di microplastiche. Una recente ricerca condotta da un team della Dalhousie University e della National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) ha scoperto la capacità dei cicloni di trasportare e disperdere frammenti di microplastica dannosi su grandi distanze.

Lo studio, condotto durante il passaggio dell'uragano Larry su Terranova canadese nel settembre 2021, ha comportato la raccolta di campioni di ricadute atmosferiche. Sorprendentemente, sono state trovate microplastiche in ogni campione d’aria raccolto durante la tempesta e nei giorni successivi. La più alta concentrazione di microplastiche è stata scoperta durante il picco della tempesta.

Ulteriori analisi di queste microplastiche, combinate con simulazioni di modellizzazione, hanno rivelato che provenivano dalla discarica atlantica attraversata in precedenza dal ciclone. Questa scoperta dimostra che i cicloni hanno la capacità di trasportare le microplastiche più rapidamente delle correnti oceaniche e di distribuirle in aree remote che non sono regolarmente esposte all’inquinamento da microplastiche.

Sebbene i pericoli delle microplastiche siano sempre più riconosciuti, il loro passaggio nell’atmosfera e l’impatto sui vari comparti ambientali non sono ancora del tutto compresi. Le microplastiche possono entrare nel corpo degli organismi attraverso l’ingestione e l’inalazione, comportando rischi sia per l’uomo che per la fauna selvatica. Inoltre, la presenza di microplastiche in diversi ambiti ambientali può ostacolare la capacità dell’oceano di sequestrare il carbonio, esacerbando gli effetti del cambiamento climatico.

I ricercatori dietro questo studio mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e implorare i politici a dare priorità all’adozione di alternative sostenibili alla plastica. Sottolineano inoltre l’importanza di sviluppare nuove tecnologie per prevenire il rilascio di microplastiche nell’ambiente. Poiché la ricerca sulla microplastica atmosferica è ancora nelle sue fasi iniziali, queste nuove scoperte forniscono preziose informazioni sul comportamento e sull’impatto delle microplastiche nei diversi ecosistemi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth and Environment, evidenzia l’urgente necessità di affrontare il problema globale dell’inquinamento da microplastiche e le sue conseguenze di vasta portata.