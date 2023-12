Cyberpunk 2077 Update 2.1 introduce riferimenti emotivi e nuove funzionalità

Con una svolta sorprendente, l'ultimo aggiornamento di Cyberpunk 2077, intitolato Aggiornamento 2.1, porta avanti non solo nuove funzionalità ma anche riferimenti sinceri che toccano le corde del cuore dei fan. CD Projekt Red, lo studio dietro il gioco, ha incluso un devastante cenno alla popolare serie anime "Cyberpunk: Edgerunners", lasciando i giocatori a ridere e piangere.

Una delle aggiunte più interessanti al gioco è l'inclusione di luoghi di ritrovo romantici per i partner. Il lavoro principale associato a questi incontri è giustamente chiamato "I Really Want to Stay At Your House", che è un riferimento diretto all'emozionante canzone di Rosa Walton e Hallie Coggins. Questa canzone è presente nel gioco sin dalla sua uscita, ma ha guadagnato una notevole popolarità dopo il successo di "Cyberpunk: Edgerunners" nel settembre 2022.

L'inclusione della canzone e la sua connessione con i momenti emotivi della serie anime hanno toccato il cuore dei giocatori. I fan su Reddit hanno espresso emozioni contrastanti, con un utente, ZawanShin87, che ha ammesso di non riuscire a godersi appieno le scene di danza romantica perché entrambi ridevano e piangevano. Un altro utente, IGR777, ha menzionato come il nome della missione riporti ricordi deprimenti. Lord9witdafye ha dichiarato scherzosamente la propria intenzione di fuggire con Panam, un personaggio del gioco, indicando l'impatto di questi riferimenti emotivi.

Tuttavia, l'aggiornamento include anche diverse interessanti aggiunte oltre agli incontri romantici. L'aggiornamento 2.1 introduce un sistema metropolitano molto richiesto, nuovi meccanici per le moto e include persino il famigerato meme triste di Keanu Reeves. CD Projekt Red ha dettagliato le note complete sulla patch prima del rilascio, che ha coinciso con il lancio della Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 il 5 dicembre.

Questo aggiornamento segna una pietra miliare significativa per il gioco, poiché è l'ultimo importante aggiornamento nella travagliata storia di Cyberpunk 2077. CD Projekt Red, dopo un lancio disordinato, è riuscito a riconquistare l'amore e il supporto dei suoi fan, evidente attraverso la loro apprezzamento per i riferimenti attentamente realizzati e l'inclusione di funzionalità richieste da tempo.

In conclusione, Cyberpunk 2077 Update 2.1 non solo migliora il gameplay con nuove funzionalità, ma cattura anche le emozioni dei giocatori attraverso sentiti riferimenti a un'amata serie anime. CD Projekt Red continua a soddisfare i desideri dei suoi fan, riconquistando il loro sostegno e aprendo la strada a un futuro migliore per Cyberpunk 2077.