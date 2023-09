L'attacco informatico ai resort MGM causa disagi ai clienti

I clienti di MGM Resorts hanno riscontrato problemi con le slot machine e i sistemi di prenotazione delle camere online a seguito di un attacco informatico al famoso gigante di casinò e hotel. Sebbene alcuni sistemi siano stati chiusi a causa del problema della sicurezza informatica, MGM Resorts ha dichiarato che le sue strutture sono rimaste operative. I clienti hanno segnalato diversi problemi, come il malfunzionamento delle chiavi digitali che li portava ad entrare nelle stanze sbagliate. Alcune persone si sono rivolte ai social media per lamentarsi delle prenotazioni cancellate, dell'impossibilità di effettuare il check-in, effettuare pagamenti con carta o accedere ai propri account MGM.

In risposta all’incidente, MGM Resorts ha avviato un’indagine con l’aiuto di esperti esterni di sicurezza informatica. Hanno inoltre informato le forze dell’ordine e hanno adottato misure immediate per proteggere i propri sistemi e dati chiudendo alcuni sistemi. L'indagine della società è attualmente in corso per determinare la natura e la portata dell'attacco informatico. Nonostante l'attacco, le strutture di ristorazione, intrattenimento e gioco del resort rimangono operative e gli ospiti possono ancora accedere alle loro camere d'albergo con l'assistenza della reception.

Tuttavia, il sito Web principale dell'azienda non è attualmente disponibile, reindirizzando i clienti a contattarli tramite telefono o siti Web di terzi. MGM Resorts possiede una varietà di hotel e casinò negli Stati Uniti, comprese località famose a Las Vegas. Si tratta del secondo incidente di sicurezza informatica per l’azienda, dopo una precedente violazione avvenuta nel 2019, quando gli hacker hanno rubato oltre 10 milioni di record di clienti. Al momento non è chiaro se dati simili siano stati compromessi nell’attuale attacco informatico.

Definizioni: Attacco informatico: tentativo di ottenere l'accesso non autorizzato a sistemi o reti di computer, in genere con l'intento di interrompere o rubare dati.