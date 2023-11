Tremore scatenante: un Kameo unico in Mortal Kombat 1

Con l'avvicinarsi della data di uscita dell'attesissimo Tremor Kameo per Mortal Kombat 1, i fan non vedono l'ora di mettere le mani su questa sconvolgente aggiunta al gioco. NetherRealm Studios ha lasciato intendere le caratteristiche distintive di Tremor ed è chiaro che è diverso da qualsiasi altro personaggio di Kameo.

Tremor non solo sarà armato con la Scossa di assestamento e le Variazioni metalliche che lo hanno reso una forza da non sottovalutare in Mortal Kombat X, ma abbiamo appena appreso che porterà sul tavolo anche la Variazione cristallina. Ciò rivela l’impressionante versatilità di Tremor come personaggio Kameo, offrendo ai giocatori una tripla minaccia da padroneggiare.

In un recente tweet dell'account Twitter ufficiale di Mortal Kombat 1, sono state delineate le classificazioni per ciascuna delle variazioni di Tremor. La variante Aftershock è progettata per uno stile di gioco più aggressivo, incentrato sull'attacco. D'altra parte, la variazione metallica è orientata agli attacchi a distanza, fornendo ai giocatori abilità proiettili uniche. Infine, la Variazione Cristallina funge da forma di supporto per Tremor, offrendo opzioni difensive e meccaniche di armatura.

Sebbene l'esatta meccanica del sistema di variazione di Tremor in Mortal Kombat 1 rimanga sconosciuta, i fan possono aspettarsi un'esperienza simile a Mortal Kombat X, dove le variazioni venivano scelte prima della partita e rimanevano fisse per tutta la partita. Le variazioni in Mortal Kombat X hanno fornito a Tremor abilità e stili di gioco distinti, ed è probabile che questo modello continuerà in Mortal Kombat 1.

In Mortal Kombat X, la variante Aftershock concedeva al Tremor attacchi devastanti e sconvolgenti a terra e in aria. La variazione metallica gli ha permesso di adottare due posizioni: Gold Skin, che consente lanci precisi di proiettili, e Lava Skin, che migliora lo stordimento del colpo e le reazioni uniche al colpo. Nel frattempo, la Variazione Cristallina fornì a Tremor un'armatura temporanea e l'accesso a un oggetto interagibile che poteva influenzare sia se stesso che il suo avversario.

Sebbene alcuni fan nutrissero apprensioni per il ritorno della potente variante cristallina di Tremor, è stata ufficialmente confermata per Mortal Kombat 1. Si ipotizza che questa variazione possa garantire al personaggio principale del giocatore un'armatura temporanea e introdurre un elemento interattivo tramite il pulsante Kameo.

L'imminente arrivo di Tremor il 20 novembre promette di scuotere il meta di Mortal Kombat 1. Con le sue tre varianti in una, offre un livello senza precedenti di diversità strategica e possibilità di gioco. Preparati a scatenare il potere di Tremor e ad assistere in prima persona alla devastazione che porta nell'arena.

Domande frequenti (FAQ)

D: Come può Tremor accedere a più varianti in Mortal Kombat 1?

Le variazioni di Tremor possono essere scelte nella schermata di selezione del personaggio e rimangono fisse per tutta la partita.

D: Quali sono le classificazioni delle Variazioni del Tremore?

La variazione Aftershock di Tremor è focalizzata sull'attacco, la variazione metallica è orientata agli attacchi a distanza e la variazione cristallina funge da forma di supporto per Tremor.

D: Quali abilità possiede Tremor nelle sue Variazioni?

In Mortal Kombat X, la variazione Aftershock garantisce attacchi Tremor terrestri e aerei che scuotono la terra, la variazione metallica fornisce l'accesso a lanci di proiettili e reazioni ai colpi migliorate, e la variazione cristallina offre un'armatura temporanea e un oggetto interagibile.

D: Quando verrà rilasciato Tremor in Mortal Kombat 1?

Tremor sarà disponibile per i possessori del Kombat Pack e acquistabile singolarmente il 20 novembre.

D: Che impatto avrà l'uscita di Tremor sul meta di Mortal Kombat 1?

L'inclusione di Tremor come versatile personaggio Kameo a tripla minaccia introdurrà nuove strategie di gioco e sconvolgerà la scena competitiva di Mortal Kombat 1.