Critter Barn si espande per migliorare le opportunità educative per gli studenti

Critter Barn, con sede a Zeeland, Michigan, continua a dare priorità all'educazione agricola investendo in una nuova struttura per la stalla. Dopo aver inaugurato il fienile a timpano da 1.2 milioni di dollari, l'organizzazione non vede l'ora di espandere la propria offerta e accogliere animali più piccoli.

Con l'impegno di promuovere esperienze di apprendimento pratico, l'edificio di 6,200 piedi quadrati sarà destinato ad ospitare pulcini, anatroccoli, coniglietti, il Kitty Corral e quattro aule specializzate. Questa espansione esemplifica la dedizione di Critter Barn alla propria missione di educare le giovani menti sugli animali da fattoria e sull'agricoltura.

In particolare, questo sviluppo arriva dopo il trasferimento di Critter Barn da una proprietà di tre acri all'attuale posizione di 27 acri. Il trasloco ha consentito di avere una sede più ampia, consentendo all'organizzazione di ampliare la propria portata e migliorare la propria offerta.

Fondato nel 1984, Critter Barn inizialmente si proponeva di introdurre i bambini delle scuole elementari agli animali da fattoria. Nel corso degli anni, l’organizzazione si è evoluta in un centro educativo agricolo, fornendo risorse e programmi preziosi per le scuole e le università locali. Investendo in questo nuovo fienile, Critter Barn cerca di sostenere ulteriormente i propri obiettivi educativi e fungere da faro per gli studenti desiderosi di esplorare il mondo dell'agricoltura.

Questo progetto di espansione dimostra l'impegno nell'offrire esperienze diverse sia agli studenti che ai membri della comunità. Fornendo accesso a una varietà di animali e ambienti educativi, Critter Barn mira a coltivare la curiosità, l'amore per gli animali e una comprensione più profonda dell'importanza dell'agricoltura nella nostra vita quotidiana.

Il nuovo fienile di Critter Barn funge da testimonianza della loro incrollabile dedizione all'istruzione e alla garanzia che le generazioni future abbiano la conoscenza e l'apprezzamento per il settore agricolo. Con questa nuova struttura, sono pronti a continuare ad avere un impatto positivo sugli studenti e sulla comunità in generale.