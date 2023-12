Ex azienda a Huntington prende fuoco e suscita preoccupazione

By

In un recente incidente, un'ex attività commerciale situata vicino al centro di Huntington ha preso fuoco, suscitando preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza e alla necessità di una demolizione di emergenza. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Huntington, Greg Fuller, l'edificio, situato all'incrocio tra la 4th Avenue e la 3rd Street, era già destinato alla demolizione prima dello scoppio dell'incendio.

A causa dei precedenti incendi e della perdita di una parte significativa del tetto, l'edificio era diventato motivo di preoccupazione. Quando i vigili del fuoco sono arrivati ​​sul posto poco prima delle 10:30, le fiamme erano già visibili dalla struttura in mattoni a più piani. Il capo Fuller attribuisce la rapida diffusione dell'incendio all'assenza del tetto, che consentiva una rapida ventilazione.

Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito "esplosioni" durante l'incidente, che secondo il capo Fuller sono state causate dal metallo altamente infiammabile presente all'interno dell'edificio. Tuttavia, a causa dello stato pericoloso dell'edificio, al momento non è possibile un'indagine approfondita sulle cause dell'incendio. L'edificio è considerato pericolante e non è consentito l'ingresso a nessuno.

Anche se la data per la demolizione deve ancora essere stabilita, questo incidente ne ha evidenziato l'urgente necessità. La vecchia azienda ha una storia di incendi, incluso uno massiccio nel 2017. Le autorità locali, tra cui i vigili del fuoco di Huntington, il dipartimento di polizia di Huntington e i servizi medici di emergenza della contea di Cabell, erano tutte presenti sulla scena per rispondere all'emergenza.

Fortunatamente non si sono registrati feriti a seguito dell'incendio. Si consiglia ai residenti di rimanere aggiornati sulla situazione tramite l'app WSAZ. Considerati i rischi per la sicurezza posti dall’edificio danneggiato, è fondamentale affrontare rapidamente le preoccupazioni e garantire il benessere della comunità nel suo complesso.