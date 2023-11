Nuovo articolo: I giganti dell’e-commerce sfruttano le opzioni di credito per incrementare le vendite durante le festività

Con una mossa strategica per incrementare le vendite durante le festività natalizie, il gigante dell’e-commerce Amazon ha capitalizzato sugli acquisti legati al credito, determinando un’impennata delle vendite festive. I clienti hanno beneficiato di oltre Rs 600 crore di sconti sulle carte offerti dalle banche sul mercato online, con un notevole 25% di tutti gli acquisti effettuati tramite rate mensili equiparate (EMI).

Kishore Thota, direttore delle esperienze di acquisto di Amazon, ha evidenziato la crescente disponibilità di opzioni di credito per i consumatori, come quelle fornite dalle banche, dalle società finanziarie non bancarie (NBFC) e dai servizi di pagamento in ritardo. Ampliando queste vie di accesso al credito, i clienti hanno avuto la possibilità di effettuare acquisti più significativi e premium.

L’impatto di questa strategia non si è limitato alle città metropolitane; anche il livello 2 e oltre hanno assistito a un aumento della domanda di articoli di marca, in particolare nei settori della moda, della bellezza e dell'elettronica. Thota ha sottolineato che la premiumizzazione non si limita solo all'elettronica ma è evidente anche in categorie come i generi alimentari. I consumatori hanno mostrato la volontà di passare dai prodotti di base ad alternative premium quando hanno a disposizione una scelta più ampia.

Sebbene le opzioni di credito non fossero limitate agli articoli di prezzo elevato, si sono rivelate vantaggiose per i clienti che consideravano anche prodotti a prezzi moderati. Thota ha spiegato che questa linea di credito estesa potrebbe essere utilizzata su panieri sufficientemente ampi di prodotti che soddisfacessero criteri di qualificazione specifici.

Gli sforzi di Amazon per incrementare le vendite festive si sono rivelati fruttuosi, con clienti provenienti dal 99.7% dei codici PIN del paese che hanno partecipato ai festeggiamenti della durata di un mese. In particolare, l’80% degli acquirenti proveniva da città di livello 2 e 3, con città come Jalandhar, Kolhapur, Midnapore e Visakhapatnam che hanno contribuito attivamente all’aumento.

Le festività natalizie hanno visto anche un aumento della domanda per categorie come gioielli, smartwatch premium e prodotti di bellezza di lusso. I membri di Amazon Prime, prevalentemente provenienti da città di livello 2 e 3, hanno svolto un ruolo significativo nel determinare questo aumento della domanda.

Mentre le piattaforme di e-commerce continuano ad evolversi, sfruttare le opzioni di credito emerge come una strategia vincente, consentendo ai clienti di soddisfare le proprie aspirazioni ed estendere i propri budget per acquisti premium. Con la crescente disponibilità di opzioni di credito, è probabile che questa tendenza persista, a vantaggio sia dei consumatori che dei giganti dell’e-commerce.

FAQ

1. I clienti possono usufruire di opzioni di credito per acquisti diversi da articoli a prezzo elevato?

Sì, la linea di credito estesa di Amazon consente ai clienti di avvalersi di opzioni di credito non solo per articoli a prezzo elevato ma anche per panieri di prodotti sufficientemente ampi che soddisfano criteri di idoneità.

2. Gli acquisti premium sono limitati alle città metropolitane?

No, la tendenza alla premiumizzazione si estende oltre le città metropolitane e si osserva anche nelle città di livello 2 e 3. I clienti in varie regioni mostrano una crescente propensione verso prodotti di marca e premium.

3. In che modo i membri di Amazon Prime hanno contribuito all'aumento delle vendite festive?

Durante le festività natalizie, oltre il 65% dei membri di Amazon Prime, residenti in gran parte nelle città di livello 2 e 3, hanno partecipato attivamente allo shopping, contribuendo così all’aumento delle vendite.