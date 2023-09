Crash Team Rumble Stagione 2: nuove mappe, modalità, eroe e Battle Pass

Crash Team Rumble Stagione 2 è arrivato con nuove entusiasmanti aggiunte al gioco. I giocatori possono aspettarsi nuove mappe, una nuova modalità, un nuovo eroe e un nuovissimo pass di battaglia. L'ultimo aggiornamento porta una nuova visione del gioco, offrendo nuovi modi di giocare e divertimento senza fine per i fan di Crash.

Uno dei punti salienti della stagione 2 è l'introduzione della modalità Party. Questo remix cooperativo per 4 giocatori offre una pausa dalle partite competitive e consente ai giocatori di rilassarsi. Consiste in 5 round di minigiochi distinti, ciascuno con le proprie sfide. Il lavoro di squadra è fondamentale poiché i giocatori devono lavorare insieme per svolgere compiti e raccogliere orologi per aumentare il tempo rimanente. Padroneggiare ciascuna ondata della modalità Party può persino sbloccare un'ondata di boss segreta, mettendo alla prova le abilità dei veterani di Crash.

I round della modalità Party presentano diversi tipi di gioco. In Speed ​​Run, i giocatori corrono attraverso gli speed pad evitando pericoli come paraurti e casse di nitro. Cos'è Cookin? richiede ai giocatori di raccogliere ingredienti specifici e aggiungerli a una pentola che viaggia sulla mappa. Get Lit sfida i giocatori a utilizzare una candela per accendere lanterne sparse intorno a una torre prima che scada il tempo. In Dig It, i giocatori cercano le ossa sepolte e le rimontano al centro per scoprire uno scheletro completo. Infine, Balloon Bounce, che verrà rilasciato più avanti nella stagione 2, incarica i giocatori di saltare sui palloncini per segnare punti.

Inoltre, la stagione 2 introduce un nuovo eroe chiamato Ripto. Questo personaggio, proveniente dall'universo di Spyro, brandisce uno scettro e possiede incantesimi mortali e potenti. Le abilità di Ripto includono il lancio di palle di fuoco, l'evocazione di fulmini e la creazione di onde di tsunami. I giocatori più esperti possono combinare queste abilità per scatenare combo devastanti. Ripto sarà disponibile più avanti nella stagione.

Per completare le nuove funzionalità di gioco, la Stagione 2 offre due nuove mappe: Waste Deep e Jazz Junction. Waste Deep porta i giocatori in pericolose fogne piene degli esperimenti di Cortex, mentre Jazz Junction è una vivace mappa notturna con un'atmosfera jazz. Ogni mappa offre sfide e sorprese uniche.

Infine, la Stagione 2 include un Battle Pass a 100 livelli, che offre ai giocatori la possibilità di sbloccare nuove skin, cosmetici, musica e altro ancora. Il Battle Pass può essere acquisito tramite Crash Team Rumble Deluxe Edition o acquistato separatamente.

La stagione 2 di Crash Team Rumble è ora disponibile e apporta al gioco tantissimi contenuti entusiasmanti. Che tu sia un fan della competizione intensa o del gameplay cooperativo, questo aggiornamento ha qualcosa per ogni appassionato di Crash. Non perderti l'azione!

