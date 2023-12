Il capo allenatore dei Dallas Cowboys Mike McCarthy affronta un futuro incerto

I Dallas Cowboys hanno ottenuto una serie di vittorie consecutive nelle ultime settimane, consolidando la loro posizione come una delle migliori squadre della NFL. Tuttavia, circolano voci sul futuro del mandato dell'allenatore Mike McCarthy con la squadra. Le speculazioni suggeriscono che se i Cowboys non riuscissero a raggiungere i playoff, McCarthy potrebbe essere lasciato andare.

Un rapporto afferma addirittura che i Cowboys avrebbero già messo in fila un potenziale sostituto per McCarthy. Secondo Tony Pauline di SportsKeeda, c'è una crescente convinzione nella NFL che il coordinatore difensivo Dan Quinn sarà promosso a capo allenatore se McCarthy verrà rilasciato. Quinn, che è stato con i Cowboys per tre stagioni, in precedenza è stato capo allenatore degli Atlanta Falcons dal 2015 al 2020. Ha guidato i Falcons ad un'apparizione al Super Bowl nel 2016.

Sebbene Quinn abbia raccolto l'interesse di altre squadre per le posizioni di capo allenatore in passato, si ipotizza che potrebbe scegliere di rimanere con i Cowboys nel 2024 se McCarthy manterrà la sua posizione. Il lavoro di capo allenatore di Dallas è molto ambito nel mondo dello sport, rendendolo un'opportunità interessante per gli aspiranti allenatori.

La pressione su McCarthy sta crescendo a causa delle scarse prestazioni post-stagionali della squadra sotto la sua guida. Nei suoi quattro anni con i Cowboys, McCarthy ha registrato un record complessivo di 39-23, ma il loro record nei playoff è pari a 1-2. Ciò ha portato a maggiori aspettative da parte del proprietario della squadra Jerry Jones, che è ansioso di vedere i Cowboys sollevare un altro trofeo del campionato nella sua vita.

Mentre Jones, che ora ha 81 anni, diventa sempre più impaziente, il futuro di McCarthy è in bilico. Sebbene il suo record suggerisca un mandato di successo, i risultati post-stagionali sono stati deludenti. Il tempo dirà se McCarthy potrà guidare la squadra verso una corsa ai playoff profonda e assicurarsi la sua posizione di capo allenatore dei Cowboys per gli anni a venire, o se Quinn interverrà per prendere le redini.