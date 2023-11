Due fratelli conquistano i cieli per una degna causa

Sean O'Kane, 25 anni, e suo fratello Eoghan, 24 anni, si sono recentemente imbarcati in un'emozionante avventura di paracadutismo per raccogliere fondi per Marie Curie, un ente di beneficenza che ha fornito un sostegno inestimabile alla loro defunta madre, Martina.

I fratelli O'Kane, entrambi originari della contea di Derry, hanno deciso di commemorare il 20° anniversario della morte della madre prendendo parte a un lancio con il paracadute carico di adrenalina. I loro sforzi sono stati a dir poco notevoli, poiché sono riusciti a raccogliere la somma impressionante di quasi £ 9,000 per Marie Curie.

Avendo perso la madre a causa di un cancro quando erano solo bambini, Sean ed Eoghan sono rimasti profondamente toccati dalle cure e dall'assistenza fornite da Marie Curie durante gli ultimi giorni di Martina. Ispirato dalla sua memoria, Sean, un attuario, si è unito a suo fratello Eoghan, un elettricista che si era recentemente trasferito a Sydney con la sua ragazza, nell'organizzazione del lancio con il paracadute per raccogliere fondi.

L'audace salto nell'ignoto fu un'esperienza esaltante per i fratelli. Sean ha parlato con entusiasmo della scarica di adrenalina, affermando: "È stato fantastico fare il paracadutismo ed è stato davvero emozionante perché era qualcosa che non avevamo mai fatto prima". Il peso emotivo della loro missione non è sfuggito a loro, con Sean che ha espresso: "È stato anche molto emozionante per noi prima e dopo il salto, solo pensare alla mamma mentre lo facevamo in sua memoria".

Per la famiglia O'Kane, il 20° anniversario di Martina ha un significato speciale, poiché coincide con l'attesa di dare il benvenuto al loro primo nipote. L’arrivo imminente funge da toccante promemoria dei traguardi mancati alla loro defunta madre, rendendo l’iniziativa di raccolta fondi per Marie Curie ancora più significativa.

La zia dei fratelli, Sandra Kelly, ha riflettuto con orgoglio sulla loro straordinaria impresa, osservando: “Quando Sean ed Eoghan mi hanno detto che stavano facendo il paracadutismo, ho pensato che fosse una cosa molto coraggiosa da fare. Martina sarebbe la madre più orgogliosa del mondo di tutti e quattro i suoi figli, ora 20 anni dopo.

FAQ

Cos'è Marie Curie?

Marie Curie è un ente di beneficenza che offre assistenza e sostegno alle persone con malattie terminali e alle loro famiglie.

In che modo i fratelli O'Kane hanno raccolto fondi per Marie Curie?

Sean ed Eoghan hanno organizzato un emozionante evento di paracadutismo per raccogliere fondi per beneficenza.

Perché i fratelli O'Kane hanno scelto il paracadutismo come attività di raccolta fondi?

I fratelli volevano commemorare il 20° anniversario della morte della madre in un modo memorabile e pieno di adrenalina, raccogliendo fondi per l'organizzazione di beneficenza che la sosteneva.

Quanti soldi hanno raccolto i fratelli O'Kane?

Sono riusciti a raccogliere quasi £ 9,000 per Marie Curie attraverso la raccolta fondi di paracadutismo.

Che significato ha l'anniversario di Martina per la famiglia?

L'anniversario ha un significato speciale mentre la famiglia si prepara ad accogliere il loro primo nipote, un evento gioioso che la loro defunta madre avrebbe apprezzato.

In quale altro modo la famiglia ha sostenuto Marie Curie in passato?

La famiglia O'Kane aveva già raccolto oltre 70,000 sterline attraverso un ballo di gala per celebrare il primo anniversario della morte di Martina e ha raccolto altre 7,000 sterline per commemorare il decimo anniversario.

Fonte: mariecurie.org.uk