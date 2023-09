Rinnovata delusione poiché Dunnes Stores non fornisce alcun aggiornamento sulla data di riapertura del centro commerciale Ferrybank

Cllr Ger Frisby ha espresso il suo disappunto per la mancanza di comunicazione da parte di Dunnes Stores in merito alla data di riapertura del centro commerciale Ferrybank. Il direttore dei servizi del Consiglio della contea di Kilkenny, Denis Malone, ha confermato di aver scritto a Dunnes Stores ma di non aver ricevuto risposta.

Cllr Frisby ha affermato che la riapertura del centro commerciale Ferrybank è un pezzo cruciale del puzzle per la comunità locale. Tuttavia, nonostante le aspettative e i tentativi del comune di impegnarsi con Dunnes Stores, non c'è stata alcuna risposta.

Denis Malone ha spiegato che Dunnes Stores è una società privata e, pertanto, non obbligata a collaborare con l'autorità locale. Tuttavia, farà un altro tentativo per contattarli.

Il centro commerciale Ferrybank, situato al confine tra Kilkenny e Waterford, è rimasto per lo più vuoto da quando è stato completato nel 2008. Recentemente, Dunnes Stores è stato confermato come acquirente del complesso. Tuttavia, nonostante gli estesi lavori di ristrutturazione in corso nei locali, la data di apertura non è ancora stata annunciata.

L'ingegnere di zona Stan Cullen ha informato i funzionari comunali che sono stati apportati vari miglioramenti, come la riconfigurazione dell'ingresso per migliorare l'accessibilità, nonché le ispezioni degli allarmi antincendio e di sicurezza.

La mancanza di comunicazione da parte di Dunnes Stores è deludente sia per il comune che per la comunità locale che attende con impazienza la riapertura del centro commerciale Ferrybank. Nonostante la società abbia il diritto di non impegnarsi con l’autorità locale, sarebbe vantaggioso per tutte le parti coinvolte avere linee di comunicazione aperte.

