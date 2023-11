Microbi: trasformare i rifiuti di plastica in sostanze chimiche utili

Ogni giorno milioni di pezzi di plastica finiscono negli oceani del mondo, contribuendo alla crisi globale dell’inquinamento da plastica. Tuttavia, gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe potenzialmente rivoluzionare il modo in cui gestiamo i rifiuti di plastica. Invece di lasciare che la plastica scartata si accumuli nelle discariche o inquini gli ecosistemi marini, alcuni ricercatori negli Stati Uniti hanno creato uno speciale microbo in grado di trasformare un particolare tipo di plastica in preziose sostanze chimiche con varie applicazioni.

In questo innovativo sforzo di ricerca, gli scienziati hanno sviluppato una versione del batterio E. coli che possiede la straordinaria capacità di scomporre il polietilene tereftalato (PET), una plastica comunemente usata che si trova nelle bottiglie e nei materiali di imballaggio. La trasformazione risultante produce acido adipico, un composto versatile utilizzato nella produzione di profumi, abbigliamento e prodotti farmaceutici. Tradizionalmente, l’acido adipico è derivato da combustibili fossili attraverso processi ad alta intensità energetica. Ma con l’aiuto di questi batteri ingegnerizzati, i rifiuti di plastica diventano una risorsa preziosa per generare questa sostanza chimica essenziale.

Il potenziale dei microbi nell’affrontare l’inquinamento causato dalla plastica va oltre questa recente scoperta. Nel 2001, in una discarica giapponese è stato scoperto un microbo in grado di consumare la plastica, offrendo la speranza di sfruttare il potere microbico per combattere l’inquinamento da plastica. La ricerca in corso ha rivelato che i microbi in tutto il mondo sono enzimi che si evolvono naturalmente in grado di scomporre diversi tipi di plastica. Gli scienziati della Chalmers University in Svezia hanno scoperto che i microbi nel suolo e nell’acqua di mare possiedono questi enzimi unici, suggerendo che la natura stessa potrebbe contenere la chiave per risolvere il nostro problema della plastica.

Inoltre, i microbi potrebbero non solo contribuire a contenere l’inquinamento causato dalla plastica, ma anche contribuire a combattere il riscaldamento globale. Il recente studio condotto dall’Università di Newcastle dimostra che batteri appositamente progettati possono sfruttare l’anidride carbonica, il gas serra più comune, e convertirlo in sostanze chimiche, plastica o persino carburante. Utilizzando un bioreattore riempito con batteri E. coli integrati con molibdeno, i ricercatori sono riusciti a trasformare l'anidride carbonica in acido formico. Questa svolta offre prospettive allettanti per catturare e utilizzare la CO2 invece di rilasciarla nell’atmosfera, mitigando potenzialmente gli effetti del cambiamento climatico.

Il potere di trasformazione dei microbi offre un barlume di speranza di fronte alle pressanti sfide ambientali. Sfruttando le capacità naturali di questi organismi microscopici, potremmo trovare soluzioni sostenibili all’inquinamento da plastica e al riscaldamento globale, trasformando i rifiuti in risorse preziose e proteggendo il nostro fragile pianeta per le generazioni future.

FAQ:

Cos'è il polietilene tereftalato (PET)?

Il polietilene tereftalato (PET) è una plastica comunemente utilizzata nell'industria e nei prodotti di consumo, come bottiglie e materiali di imballaggio.

I microbi possono decomporre la plastica?

Sì, i microbi hanno sviluppato enzimi in grado di scomporre vari tipi di plastica, offrendo una potenziale soluzione all’inquinamento causato dalla plastica.

In che modo i microbi possono contribuire al riscaldamento globale?

Batteri appositamente progettati possono catturare l’anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera e convertirla in sostanze chimiche, plastica o carburante utili.

