La fine di un'era: Cotic Bikes interrompe la produzione delle hardtail con ruote da 27.5″

Cotic Bikes, rinomato produttore di biciclette di alta qualità, ha annunciato il lancio della sua ultima Cotic BFe di settima generazione, segnando un'occasione agrodolce per gli appassionati di ciclismo. Se da un lato il nuovo modello è motivo di celebrazione, dall’altro significa anche la fine di un’era poiché sarà l’ultimo lotto di hardtail con ruote da 7″ prodotti dall’azienda.

La Cotic BFe, nota per la sua natura turbolenta e versatile, è progettata per gestire qualsiasi cosa, dai giri di pista BMX alle discese più ripide. Che tu stia cercando una manovrabilità precisa su pump track o affrontando impegnativi percorsi singletrack, il BFe è adatto a varie dimensioni di forcella che vanno da 120 mm a 160 mm. La struttura del telaio in acciaio migliora ulteriormente le sue prestazioni da teppista.

Per questa corsa finale del BFe, Cotic ha apportato aggiornamenti significativi alla sua geometria, risultando in un movimento centrale più basso, un angolo del sedile più ripido e sporgenze aggiuntive. Questi miglioramenti contribuiscono a migliorare le curve, le salite più facili e una maggiore versatilità, rendendolo la scelta ideale sia per le gare competitive che per le avventurose uscite in bivvy.

Anche l'estetica del BFe ha ricevuto un aggiornamento, con l'introduzione delle opzioni di colore Army Green e Gunmetal. Mentre il tubo obliquo Reynolds 853 rimane una caratteristica costante, fornendo una resistenza eccezionale dove è più necessario, il resto del telaio vanta tubi al cromo Fe trattati termicamente di Cotic.

Anche se dire addio alle hardtail con ruote da 27.5″ può evocare un senso di nostalgia, Cotic Bikes guarda avanti al futuro. L'azienda ha recentemente dato il benvenuto a Esme Ward, la sua ambasciatrice più giovane, all'età di 11 anni. Esme, una talentuosa pilota di BMX, esplorerà anche la gioia della mountain bike insieme alla sua famiglia. Cotic spera di trovare conforto e divertimento nella mountain bike come attività ricreativa, lontano dalle pressioni delle corse.

Mentre Cotic Bikes va avanti, incoraggia gli appassionati a rimanere in contatto con il loro marchio e visitare il loro sito Web per saperne di più sul BFe. Inoltre, l'azienda invita i follower a unirsi alle avventure di Esme e delle loro ambasciatrici Women Of Steel sui social media.

Una nuova prospettiva sulla fine di un’era

L'addio alle hardtail con ruote da 27.5″ segna la fine di un capitolo per Cotic Bikes, ma rappresenta anche l'impegno dell'azienda verso il progresso e l'innovazione. La decisione di abbandonare questa linea di biciclette nasce dalla constatazione che le vendite della versione BFeMAX 29er superano da tempo quelle del modello 27.5″. Concentrando i propri sforzi sulla soddisfazione delle richieste del mercato e sull'evoluzione con le nuove tecnologie, Cotic garantisce che le proprie biciclette continuino a offrire prestazioni e qualità di guida eccezionali.

FAQ

1. Cotic Bikes continuerà a produrre biciclette hardtail?

Assolutamente! Anche se non produrranno più hardtail con ruote da 27.5″, Cotic Bikes continua a dedicarsi alla produzione di un'ampia gamma di hardtail e bici a sospensione completa per soddisfare le diverse esigenze dei ciclisti.

2. Posso comunque acquistare una hardtail con ruote da 27.5″ da Cotic Bikes?

Sebbene sia ora disponibile il lotto finale di hardtail con ruote da 27.5 ", è consigliabile contattare direttamente Cotic Bikes per verificare la disponibilità ed effettuare un acquisto.

3. Ci sono progetti per il futuro di Cotic Bikes?

Cotic Bikes esplora costantemente nuove possibilità e punta all'eccellenza nel mondo del ciclismo. Con la loro nuova ambasciatrice, Esme Ward, a bordo, il futuro sembra promettente. L’azienda continuerà a innovare, progettare e creare biciclette che ispirino i ciclisti di tutte le età e livelli di abilità a esplorare il mondo su due ruote.