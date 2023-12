Costco acquisisce la torre di uffici da un fondo immobiliare in bancarotta

Costco, la famosa catena di vendita al dettaglio di sconti, ha effettuato un'acquisizione unica acquistando una torre di uffici di 10 piani da un fondo di investimento immobiliare in bancarotta a Houston. La proprietà, conosciuta come North Central Plaza I, si trova sulla US Highway 75 e si estende su quasi 200,000 piedi quadrati. L'acquisizione è costata a Costco 14.25 milioni di dollari, secondo la dichiarazione del tribunale fallimentare. L'edificio, costruito nel 1982, si estende su circa 4 acri di terreno.

Questa mossa di Costco arriva quando Hartman SPE, un'unità di Silver Star Properties REIT, ha venduto i suoi uffici e gli edifici commerciali per concentrarsi sugli investimenti nel self-storage. Gli agenti immobiliari ipotizzano che Costco possa scegliere di demolire la torre di uffici ed espandere la propria presenza commerciale o riconvertire l'edificio ad uso ufficio.

Il presidente di Hartman SPE, David Wheeler, ha dichiarato che l'offerta di Costco rappresenta la migliore offerta ottenibile per la proprietà in questo momento. Il tribunale fallimentare ha approvato la vendita, consentendo a Hartman di condurre una vendita ordinata dei suoi asset per pagare i suoi creditori e massimizzare il capitale per la ridistribuzione di Silver Star nella classe di asset self-storage.

Nell'area di Dallas, Hartman possiede diversi altri edifici per uffici e centri commerciali, tra cui la Gateway Tower sulla North Central Expressway, la torre per uffici Three Forest Plaza, la Skylark Tower ad Arlington e i centri commerciali Richardson Heights e Promenade North a Richardson. Il fallimento arriva dopo una controversia legale tra Allen Hartman, il fondatore dell'azienda, e la società di investimenti immobiliari, che ha portato a debiti superiori a 200 milioni di dollari.

L'acquisizione della torre per uffici da parte di Costco rappresenta una mossa strategica per espandere la propria presenza nell'area e diversificare le proprie operazioni. Sebbene la società non abbia rivelato i suoi piani specifici per l'edificio, gli esperti del settore attendono con impazienza notizie su come Costco utilizzerà questa aggiunta unica al suo portafoglio.