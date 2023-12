Amazon offre le cuffie da gioco wireless CORSAIR Virtuoso RGB a un prezzo imbattibile

Amazon sta attualmente vendendo le acclamate cuffie da gioco wireless CORSAIR Virtuoso RGB a un prezzo incredibilmente scontato di $ 110.49, in calo rispetto al prezzo originale di $ 200. Questo visore, noto per le sue caratteristiche eccezionali, è rimasto stabilmente sopra i 150 dollari per tutta la prima metà del 2023, risalendo addirittura fino a 200 dollari nella tarda primavera. Tuttavia, il prezzo ha subito un calo significativo alla fine dell’estate, raggiungendo il minimo di 125 dollari in agosto e da allora oscillando intorno ai 140 dollari. Con questo accordo, puoi usufruire di uno sconto del 45%, superando la nostra menzione precedente di $ 9 e segnando il prezzo più basso mai offerto.

Mentre indossi queste cuffie, puoi goderti l'audio surround 7.1 e un'ampia gamma di frequenze da 20 Hz a 40,000 Hz, che migliora la tua esperienza di gioco consentendoti di rilevare con precisione la direzione dei nemici in arrivo. La portata wireless si estende fino a 60 piedi e garantisce audio ad alta fedeltà e a bassissima latenza, grazie all'avanzata tecnologia wireless Slipstream CORSAIR. È possibile collegarlo tramite un dongle USB o un cavo da 3.5 mm o USB. Le cuffie includono anche un microfono omnidirezionale rimovibile con qualità di livello broadcast, che offre un audio chiaro e preciso.

Oltre a questo straordinario accordo, Amazon offre anche le cuffie da gioco multi-sistema SteelSeries Arctis Nova 1 a un prezzo ridotto di $ 40, in calo rispetto a $ 60. È dotato di driver ad alta fedeltà che possono essere personalizzati per una qualità del suono ottimale, insieme a una funzionalità audio spaziale a 360 gradi per un'esperienza di gioco coinvolgente. Le cuffie sono compatibili con tutte le piattaforme e includono un microfono con cancellazione del rumore per eliminare i rumori di fondo indesiderati.

Se sei interessato a esplorare altre cuffie da gioco, assicurati di dare un'occhiata alle nuove cuffie da gioco Astro A50 X di Logitech, disponibili per il preordine. Queste cuffie consentono il passaggio senza interruzioni tra console e PC utilizzando il passthrough HDMI. Per tutte le tue esigenze di gioco, visita il nostro hub di gioco per PC per rimanere aggiornato sugli ultimi gadget e attrezzature per elevare la tua configurazione di gioco a standard professionali.

Sperimenta una qualità audio e un comfort imbattibili con le cuffie da gioco wireless CORSAIR Virtuoso RGB, disponibili a un prezzo incredibile su Amazon.