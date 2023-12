By

Un cambiamento nei modelli meteorologici ha portato un gradito cambiamento nella Florida centrale, con temperature più fresche e aria più secca. Si prevede che questo nuovo periodo di tempo durerà per i prossimi giorni.

All'inizio della giornata, le temperature sono già intorno ai 50°C e in alcuni posti stanno addirittura raggiungendo i 60°C. Per tutto il pomeriggio, le temperature saliranno lentamente verso la metà degli anni '70, fornendo condizioni confortevoli con cieli prevalentemente soleggiati. Tuttavia, con l'avanzare della notte, l'aria più fredda arriverà da nord, provocando un ulteriore abbassamento delle temperature.

Domani mattina, molti in tutta la Florida centrale dovranno indossare giacche più pesanti poiché si prevede che le temperature saranno tra i 40 e i 50 gradi. Nonostante la presenza di un sole splendente nel pomeriggio, le temperature faranno fatica ad aumentare, raggiungendo solo i 60°C inferiori e medi. Un forte vento da nord-nordovest farà sentire il clima ancora più fresco.

Giovedì è prevista la mattinata più fredda della settimana, con temperature che dovrebbero precipitare tra i 30 e i 40 gradi. Le comunità costiere sperimenteranno temperature di risveglio leggermente più calde negli anni '50 inferiori. Nel complesso, giovedì porterà un sole fresco, con massime che raggiungeranno gli anni '60 superiori e gli anni '70 inferiori.

In vista degli eventi di venerdì, come Share Your Christmas, è consigliabile portare una giacca, poiché le temperature mattutine nell'area metropolitana saranno intorno ai 50°C e scenderanno anche fino ai 40°C nelle regioni settentrionali e occidentali. Tuttavia, venerdì pomeriggio vedrà cieli prevalentemente soleggiati, con temperature che raggiungeranno i 70°C inferiori e medi.

Il fine settimana inizierà con sole e temperature più calde negli anni '80. Domenica però il tempo gradevole cambierà con l'avvicinarsi del fronte freddo. Le massime torneranno fino ai 70°C, accompagnate da piogge sparse e temporali nel pomeriggio e in serata. Sulla scia del fronte seguirà aria più fresca e secca.

Nel complesso, i residenti della Florida centrale possono aspettarsi un clima più fresco e meno umido nei prossimi giorni. Non dimenticare di portare una giacca e di prepararti alla potenziale pioggia e temporale domenica.