Non rischiare di perdere il tuo immobile: paga subito le tasse arretrate!

Sommario: Il tesoriere della contea di Cook, Maria Pappas, esorta i proprietari di immobili a saldare le tasse in sospeso prima che le loro proprietà siano incluse nell'elenco annuale delle vendite fiscali. La vendita, prevista per il 9-12 gennaio 2022, prevede l'acquisto di debiti fiscali insoluti da parte degli investitori ma non comporta la vendita di proprietà reali. Con oltre 236 milioni di dollari di tasse ancora dovute per il 2022, i proprietari di immobili sono stati avvisati di pagare per evitare potenziali gravami sulle loro proprietà.

In una recente dichiarazione, il tesoriere della contea di Cook, Maria Pappas, ha sottolineato l'importanza che i proprietari di immobili paghino tempestivamente le tasse arretrate per evitare il rischio di vedere le loro proprietà incluse nell'elenco annuale delle vendite fiscali. La vendita, prevista per gennaio del prossimo anno, consente agli investitori di acquistare debiti fiscali insoluti ma non comporta la vendita degli immobili stessi.

Secondo Pappas, ci sono attualmente 52,401 proprietà nella contea di Cook con passività fiscali in sospeso per un totale di oltre 236 milioni di dollari. Di questi, quasi 30,000 devono più di 1,000 dollari, mentre 22,884 devono meno di 1,000 dollari. Le tasse non pagate includono quelle per 15,944 proprietà a Chicago e 6,940 lotti nella periferia di Cook County.

Per aiutare i proprietari immobiliari a rimanere informati, l'ufficio di Pappas sta adottando varie misure. Vengono inviati avvisi certificati per avvisare i proprietari di immobili che le loro tasse non pagate potrebbero essere messe in vendita, con conseguente potenziale privilegio sulle loro proprietà. Inoltre, l'ufficio del tesoriere pubblicherà elenchi di proprietà con tasse inadempienti sui giornali locali.

Per verificare se la tua proprietà è nell'elenco delle vendite fiscali annuali, puoi visitare il sito web cookcountytreasurer.com. Pappas consiglia ai proprietari di immobili di non ritardare e di saldare le tasse in sospeso per evitare potenziali complicazioni e garantire la sicurezza delle loro proprietà.

Ricorda, pagare le tasse in tempo non è solo un obbligo legale ma anche un passo cruciale per mantenere i tuoi diritti di proprietà. Agisci oggi per evitare il rischio di perdere la tua proprietà.