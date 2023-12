Rutter's presenta un design ampliato del negozio e opzioni di rifornimento

Rutter's, un'importante catena di minimarket nella Pennsylvania centrale, ha recentemente inaugurato un'impressionante espansione di uno dei suoi negozi a Springettsbury Township, nella contea di York. Il negozio, situato a 14500 Mt. Zion Road, ha raddoppiato le sue dimensioni, aumentando la sua superficie da 4,300 a ben 7,800 piedi quadrati.

I lavori di ristrutturazione non solo garantiscono uno spazio più ampio per i clienti, ma introducono anche un design innovativo e moderno. Una delle aggiunte degne di nota è il soppalco al secondo piano, che ora offre posti a sedere per un massimo di 30 persone. Questo miglioramento consente agli acquirenti di gustare pasti e bevande in un ambiente confortevole ed elegante.

Oltre all'ampliamento dell'area salotto, Rutter's ha apportato miglioramenti significativi anche alle attrezzature della cucina. Ciò consente una gamma più ampia di opzioni di menu e una migliore esperienza gastronomica complessiva per i clienti. Inoltre, la ristrutturazione ha portato una grotta della birra a 29 gradi, accessibile agli appassionati di birra, e una selezione più ampia di vini e altre bevande.

"Siamo lieti di presentare le nostre ultime idee per il design dei negozi, progettate specificamente per migliorare l'esperienza del cliente", ha affermato Chris Hartman, vicepresidente di Carburanti, Pubblicità e Sviluppo presso Rutter's. "Con questa sede rinnovata, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un negozio fresco e moderno che dimostri il nostro impegno per l'innovazione, un aspetto fondamentale del nostro marchio."

Oltre al negozio ampliato e ai servizi migliorati, Rutter's offre ai clienti anche una gamma più ampia di opzioni di rifornimento. Ciò include l'accesso a Unleaded 15, Flex Fuel, Ethanol Free e Auto Diesel, fornendo un'esperienza di rifornimento più completa e flessibile.

Rutter's, con sede nella contea di York, gestisce un totale di 85 negozi in Pennsylvania, Maryland e West Virginia. Questa espansione e riprogettazione rappresentano la continua dedizione dell'azienda nel soddisfare le esigenze e le preferenze in evoluzione dei suoi stimati clienti.