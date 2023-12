Un nuovo studio rivela discrepanze nell’autonomia dei veicoli elettrici

Un recente studio condotto da Consumer Reports ha fatto luce sulle diverse autonomie dei veicoli elettrici (EV). Lo studio ha rilevato che quasi la metà dei veicoli elettrici testati non raggiungeva l’autonomia stimata determinata dall’Environmental Protection Agency (EPA). Questa discrepanza rappresenta un potenziale problema per i proprietari di veicoli elettrici, in particolare per quelli che intraprendono viaggi a lunga distanza, poiché potrebbero ritrovarsi a corto di batteria prima del previsto.

I campi pratica pubblicizzati sono visualizzati su adesivi sulle finestre e sono supervisionati dall'EPA. Tuttavia, lo studio di Consumer Reports ha rivelato che alcuni veicoli elettrici sono scesi fino a 50 miglia al di sotto dell’autonomia stimata, mentre altri hanno superato le aspettative, con un veicolo che ha superato di 70 miglia l’autonomia pubblicizzata.

Secondo Alex Knizek, responsabile dei test automobilistici e degli approfondimenti presso Consumer Reports, l'autonomia e l'ansia da ricarica sono preoccupazioni significative per i consumatori. Trovare stazioni di ricarica affidabili, soprattutto in territori sconosciuti, può rivelarsi difficile per i proprietari di veicoli elettrici. "L'ansia da ricarica diventa una cosa importante: un caricabatterie potrebbe essere rotto o magari ricaricarsi a una velocità inferiore a quella pubblicizzata", ha spiegato Knizek.

Consumer Reports ha condotto la propria valutazione guidando i veicoli fino a quando la carica della batteria non era completamente scarica. Lo studio si è concentrato sul numero di chilometri che ciascun veicolo elettrico potrebbe percorrere in autostrada senza bisogno di ricarica. Inoltre, i test sono stati effettuati in condizioni estive favorevoli, tra i 70 e i 90 gradi Fahrenheit, poiché le temperature più fredde possono ridurre l’autonomia di un veicolo elettrico.

Lo studio ha rivelato che i veicoli elettrici di BMW e Mercedes-Benz hanno prestazioni migliori rispetto all’autonomia stimata dall’EPA. Consumer Reports ha sottolineato l’importanza di avere un’autonomia più lunga, evidenziandone la comodità e la rassicurazione che offre ai proprietari di veicoli elettrici che pianificano lunghi viaggi.

È importante notare che Consumer Reports non ha testato alcuni modelli di veicoli elettrici di Chevrolet, Nissan, Polestar, Tesla e Rivian a causa di limitazioni di proprietà o di non conformità con i loro standard di test.

Sebbene i veicoli elettrici siano pubblicizzati come una scelta più rispettosa dell’ambiente per i conducenti, questo studio sottolinea la necessità di informazioni accurate e affidabili sull’autonomia. Con un numero sempre maggiore di consumatori che adottano veicoli elettrici, i produttori e i politici devono affrontare queste discrepanze per garantire un’esperienza di proprietà positiva e alleviare l’ansia di ricarica per i viaggi a lunga distanza.