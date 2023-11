Perché la tecnologia di seconda mano dovrebbe essere la scelta ideale per lo shopping natalizio

La stagione dello shopping natalizio è in pieno svolgimento e i cacciatori di occasioni tengono d’occhio le offerte del Black Friday e del Cyber ​​Monday, in particolare per quanto riguarda l’elettronica. Tuttavia, c’è un modo per battere la folla e godere comunque di sconti significativi: considerando la tecnologia di seconda mano.

Secondo Lucas Rockett Gutterman, direttore della campagna Designed to Last del PIRG statunitense, optare per i dispositivi elettronici usati non solo aiuta a mantenere i prezzi del Black Friday tutto l'anno, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Il Fondo per l'Educazione del Gruppo di Ricerca sull'Interesse Pubblico degli Stati Uniti (PIRG) ha pubblicato un rapporto che evidenzia i fattori chiave da considerare quando si acquistano articoli ricondizionati.

Gutterman spiega che spesso c'è poca differenza tra un dispositivo elettronico usato e uno nuovo. L'etichetta "scatola aperta" o "come nuovo" potrebbe semplicemente significare che l'articolo è stato riassortito dopo essere stato restituito non aperto. Facendo acquisti intelligenti e comprendendo come questi termini vengono utilizzati dai rivenditori, puoi ottenere affari straordinari.

Alcuni gadget, come telefoni, tablet, desktop e laptop, sono particolarmente adatti per gli acquisti di seconda mano. Ad esempio, grazie a una campagna di successo di PIRG, i Google Chromebook, i laptop economici ampiamente utilizzati in tutto il paese, ora durano un decennio invece di scadere dopo solo pochi anni.

D'altra parte, potresti voler prestare attenzione quando acquisti televisori e monitor di computer ricondizionati. Questi prodotti tendono ad essere più ingombranti, più fragili e difficili da riparare.

Quando selezioni articoli ricondizionati, punta a prodotti di alta qualità di marchi durevoli. Scegliendo articoli costruiti per durare e che potrebbero essere stati più costosi da nuovi, ti assicuri che continueranno a servirti bene come acquisti di seconda mano.

Oltre a beneficiare di un risparmio sui costi, acquistare tecnologia di seconda mano è una scelta responsabile dal punto di vista ambientale. Gutterman spiega che la maggior parte dell'impatto ambientale dell'elettronica deriva dal processo di produzione. Le risorse, l’energia e i materiali necessari per produrre smartphone, cuffie, laptop e TV sono notevoli. Acquistando ricondizionato è possibile ridurre, ad esempio, l'impatto ambientale di uno smartphone fino al 91%.

Prima di effettuare un acquisto, è fondamentale familiarizzare con la politica di restituzione fornita dal venditore. In genere, avrai una finestra di 30 giorni per i resi, anche se in alcuni casi potrebbe essere più breve.

Pronto a esplorare il mondo della tecnologia di seconda mano? Visita il sito web di PIRG per ulteriori suggerimenti e indicazioni su come sfruttare al meglio i tuoi acquisti natalizi, apportando benefici sia al tuo portafoglio che al pianeta.

FAQ:

D: Perché dovrei prendere in considerazione l'acquisto di tecnologia di seconda mano?

R: La scelta di articoli ricondizionati ti consente di usufruire di sconti tutto l'anno e contribuisce alla sostenibilità ambientale, poiché riduce l'impatto ambientale complessivo dei dispositivi elettronici.

D: Quali tipi di dispositivi elettronici sono adatti per gli acquisti di seconda mano?

R: Telefoni, tablet, desktop e laptop sono opzioni eccellenti per lo shopping di seconda mano. I Google Chromebook, in particolare, durano ormai 10 anni, grazie a una campagna di successo di PIRG.

D: Vale la pena acquistare tutti gli articoli ricondizionati?

R: Anche se la maggior parte dei dispositivi elettronici può essere acquistata ricondizionata, è consigliabile evitare di acquistare televisori e monitor di computer ricondizionati a causa delle loro dimensioni, fragilità e difficoltà di riparazione.

D: Come posso assicurarmi di ricevere un buon prodotto ricondizionato?

R: Cerca marchi noti per la loro durabilità e longevità. La scelta di articoli che potrebbero essere stati più costosi da nuovi garantisce la loro qualità come acquisti di seconda mano.

D: Qual è il vantaggio ambientale derivante dall'acquisto di dispositivi elettronici ricondizionati?

R: La produzione di dispositivi elettronici, inclusi smartphone, cuffie, laptop e TV, consuma notevoli risorse ed energia. Acquistando articoli ricondizionati puoi ridurre l'impatto ambientale fino al 91%.

D: Cosa devo tenere a mente riguardo ai resi?

R: Acquisisci familiarità con la politica di restituzione del venditore, poiché può variare. Nella maggior parte dei casi, avrai una finestra di 30 giorni per i resi, ma alcuni venditori potrebbero offrire un periodo più breve.