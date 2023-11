Sony lancia la versatile fotocamera mirrorless α6700 in India

Sony ha introdotto la sua ultima aggiunta alla gamma di fotocamere APS-C nel mercato indiano con l'attesissima fotocamera mirrorless α6700. Offrendo una combinazione di design compatto, portabilità eccezionale e funzionalità intuitive, questa fotocamera è destinata a impressionare gli appassionati di fotografia di tutti i livelli.

L'α6700 vanta un design elegante e moderno, che lo rende un'opzione interessante per gli utenti in movimento. Una delle sue caratteristiche degne di nota include un monitor LCD da 3 pollici ad angolazione variabile che supporta la funzionalità touch. Ciò consente ai fotografi di navigare facilmente tra le impostazioni, regolare i punti AF e rivedere le immagini catturate con un semplice tocco sullo schermo.

Oltre alla sua interfaccia intuitiva, l'α6700 offre un quadrante personalizzabile, fornendo ai fotografi un accesso rapido alle loro impostazioni preferite. Questa funzionalità piacerà sicuramente ai professionisti che necessitano di regolazioni rapide in ambienti di ripresa dinamici.

La fotocamera è dotata di un mirino elettronico, che offre un'esperienza fotografica chiara e coinvolgente. Il mirino elettronico fornisce un'anteprima in tempo reale dell'immagine, consentendo ai fotografi di comporre accuratamente i propri scatti e apportare le modifiche necessarie.

Nell'α6700 sono state integrate numerose opzioni di connettività. Questi includono uno slot per schede microSD, Bluetooth 4.2, WiFi dual-band, un micro connettore HDMI e funzionalità di controllo remoto. Queste funzionalità garantiscono la condivisione fluida delle immagini, il trasferimento di file su altri dispositivi e funzionalità di controllo remoto.

Per coloro che già possiedono obiettivi, Sony offre l'α6700 come opzione solo corpo al prezzo di Rs 1,36,990. Ciò consente ai fotografi di risparmiare sui costi utilizzando gli obiettivi esistenti. Tuttavia, Sony fornisce anche pacchetti in bundle per i clienti che preferiscono una configurazione completa. La fotocamera con obiettivo 16-50 mm è disponibile a Rs 1,47,490, mentre il pacchetto con obiettivo zoom 18-135 mm ha un prezzo di Rs 1,72,990.

Con le sue funzionalità versatili, il design compatto e la facilità d'uso, l'α6700 è destinata a diventare la preferita dai fotografi che desiderano catturare immagini straordinarie ed esplorare il mondo delle fotocamere mirrorless.