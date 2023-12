Nuovo sviluppo nel nuovo centro di Detroit per apportare vantaggi significativi alla comunità

In un importante sforzo di collaborazione, Henry Ford Health, l'organizzazione Detroit Pistons e la Michigan State University hanno presentato un pacchetto completo di benefici per la comunità per la loro proposta di sviluppo da 3 miliardi di dollari nel New Center di Detroit. Questo pacchetto, il più grande mai proposto, comprende sostanziali contributi finanziari e spese mirate a beneficio diretto della comunità.

Il pacchetto di benefici prevede circa 100 milioni di dollari in contributi finanziari diretti e oltre 600 milioni di dollari in valore complessivo spesi per esigenze specifiche della comunità. È il risultato del processo obbligatorio di benefici comunitari a Detroit per progetti di sviluppo su larga scala che cercano sgravi fiscali e sussidi pubblici.

Il precedente record a Detroit per un pacchetto di questo tipo era stato stabilito all'inizio di quest'anno per lo sviluppo del distretto di Detroit da 1.5 miliardi di dollari, che includeva 12 milioni di dollari in contributi finanziari diretti e poco più di 100 milioni di dollari in spese mirate.

Richard Haddad, direttore operativo dei Pistons, ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “Questo sarebbe il più grande pacchetto di benefici per la comunità che sia mai stato consegnato nella storia dell'ordinanza, nella storia di questo processo, nella storia di Detroit. "

Prima dell’approvazione finale, il pacchetto proposto sarà votato dal Consiglio consultivo di vicinato (NAC), un gruppo di volontari residenti nell’area. Il pacchetto comprende 82 delle 155 richieste avanzate dal NAC, per un costo totale di circa 2.5 miliardi di dollari per soddisfare tutte le richieste.

Nonostante l'importanza dei benefici proposti, alcuni residenti hanno espresso preoccupazione durante l'incontro, affermando che il pacchetto non rispondeva a tutte le loro richieste e includeva elementi che non erano rilevanti per i bisogni della comunità.

Lo sviluppo pianificato comprende l'espansione dell'Henry Ford Hospital, alloggi in affitto a reddito misto e un edificio di ricerca congiunto di Henry Ford Health e MSU. Mentre le tre organizzazioni stanno cercando agevolazioni fiscali e incentivi per le parti destinate agli alloggi e agli edifici di ricerca, non si cercano benefici di questo tipo per l'espansione dell'ospedale da 2.2 miliardi di dollari.

Il pacchetto di benefici proposto comprende varie iniziative come la fornitura di spazi verdi vicino all’ospedale, il sostegno alle imprese svantaggiate e con sede a Detroit, l’offerta di unità abitative a prezzi accessibili, l’accettazione di voucher abitativi della Sezione 8, la fornitura di borse di studio e l’assistenza ai giovani LGBTQ+.

Mentre le trattative continuano e il pacchetto finale dei benefici prende forma, è chiaro che questo sviluppo nel Nuovo Centro di Detroit porterà vantaggi significativi e diversificati alla comunità.