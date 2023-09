Una rara cometa illuminerà il cielo notturno per la prima volta in 400 anni

By

Una cometa appena scoperta, chiamata Nishimura, passerà vicino alla Terra, illuminando il cielo notturno prima di scomparire per altri 435 anni. Questa è la prima volta in più di quattro secoli che Nishimura sarà visibile agli esseri umani. Scoperta da un astronomo dilettante in Giappone a metà agosto, la cometa prende il nome dal suo scopritore, Hideo Nishimura.

Le comete sono oggetti celesti composti da ghiaccio, roccia e composti volatili. Con le loro orbite allungate, entrano occasionalmente nel sistema solare interno, risultando così visibili dalla Terra. Questa particolare cometa viene spesso definita una “palla di neve sporca” a causa della sua composizione di acqua ghiacciata, metano e altre sostanze mescolate con polvere e particelle rocciose.

Sebbene non vi sia alcuna garanzia che la cometa Nishimura sarà visibile ad occhio nudo, ci sono buone probabilità che lo sia. Man mano che la cometa si avvicina al Sole, la sua luminosità potrebbe aumentare, rendendola potenzialmente visibile all'inizio di settembre. Tuttavia, esiste anche la possibilità che il nucleo della cometa possa rompersi quando si avvicina molto al Sole.

Per intravedere la cometa Nishimura, si consiglia di utilizzare un binocolo o un telescopio. Gli osservatori dovrebbero guardare verso l'orizzonte nordorientale, vicino alla costellazione del Leone, circa 90 minuti prima dell'alba. Tuttavia, individuare la cometa diventerà sempre più difficile man mano che si avvicina al Sole e scende verso l’orizzonte.

La scoperta della cometa Nishimura da parte di Hideo Nishimura è notevole, poiché è la sua terza scoperta di una cometa. Ciò è insolito se si considerano le vaste osservazioni del cielo condotte da telescopi professionali. La cometa ha un raro colore verde e una coda sottile, ed è stata seguita da vicino dagli astronomi sin dalla sua scoperta.

Sebbene la visibilità della cometa Nishimura possa essere breve, offre un'opportunità unica agli osservatori delle stelle e agli appassionati di astronomia di assistere a un evento celeste che si verifica solo una volta ogni molti secoli.

Fonte:

- The Associated Press

– La Società Planetaria

– La Repubblica dell’Arizona (parte della rete USA TODAY)

– AZCentral

– Nasa

– TerraCielo

– Record Searchlight (parte della rete USA TODAY)