Nuovo titolo dell'articolo: la collezione di orologi vintage di Kumail Nanjiani mette in mostra il suo stile unico

Kumail Nanjiani, noto per il suo genio comico, ha sorpreso il pubblico durante la sua recente esibizione presso l'Ice House Comedy Club di Pasadena. Mentre raccontava le sue battute spiritose, Nanjiani ha sfoggiato il suo gusto impeccabile in fatto di orologi indossando un orologio vintage Rolex GMT Master “Root Beer”.

Il Rolex GMT Master rif. 16753, prodotto all'inizio degli anni '1980, cattura l'essenza del suo predecessore, l'iconico ref. 1675 degli anni '70. Con una cassa in acciaio inossidabile da 40 mm, corona in oro giallo e anello della lunetta, questo orologio bicolore emana un fascino senza tempo. Il quadrante presenta indici sporgenti, le lancette Mercedes tipiche di Rolex e un datario Cyclops alle 3. Ciò che distingue davvero questo segnatempo è il suo caratteristico inserto sulla lunetta in due colori marrone e oro, che gli è valso il soprannome di "Root Beer". A completare il look vintage c'è un bracciale in acciaio inossidabile con maglie centrali dorate.

Un movimento automatico calibro 3075 aggiornato alimenta il GMT Master 16753. Funzionando a una frequenza più elevata di 28,800 alternanze all'ora e offrendo una resistenza all'acqua fino a 100 metri, questo orologio supera i suoi predecessori in termini di prestazioni. Inoltre, è dotato di una funzione di impostazione rapida della data, che consente la regolazione indipendente della visualizzazione della data.

Questa particolare era dei Rolex GMT Masters, affettuosamente chiamata “Occhio della Tigre”, ricorda la pietra semipreziosa e si è guadagnata anche il soprannome di “Clint Eastwood Rolex”. Il leggendario attore e appassionato di orologi, Clint Eastwood, ha spesso sfoggiato questo segnatempo dentro e fuori dal grande schermo, mettendolo in risalto in film come Firefox e Tightrope.

Sebbene il modello 16753 fuori produzione non sia più disponibile da Rolex, puoi comunque acquistare una versione usata da Bob's Watches per $ 12,495. Ogni pezzo possiede un fascino vintage ed è stampigliato con il numero di modello "16750" all'interno del fondello, affermando la sua eredità manifatturiera svizzera. Per completare il look di Nanjiani, puoi trovare la polo blu lavorata a maglia che indossava da Todd Snyder per $ 169.

FAQ:

D: Quanto costa l'orologio vintage Rolex GMT Master “Root Beer”?

R: La versione usata di questo modello di orologio è disponibile per $ 12,495 da Bob's Watches.

D: Cosa rende unico il Rolex GMT Master 16753?

R: Il GMT Master 16753 presenta un caratteristico inserto della lunetta bicolore, che gli è valso il soprannome di "Root Beer". Inoltre è dotato di una funzione di impostazione rapida della data e di un movimento automatico calibro 3075 aggiornato.

D: Chi ha reso popolare l'orologio Rolex GMT Master "Root Beer"?

R: Il famoso attore Clint Eastwood era noto per indossare questo segnatempo sia dentro che fuori dallo schermo, presentandolo in film come Firefox e Tightrope.