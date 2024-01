Come guardare in diretta e gratuitamente il countdown del crollo della palla di Capodanno 2024

Sommario:

Con l’arrivo del 2024, ci sono numerose modalità per celebrare il Capodanno. Per coloro che pianificano una serata accogliente a casa, ci sono molte opzioni di streaming disponibili per guardare in diretta il countdown del crollo della palla di Capodanno. Ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Come guardare:

La webcast ufficiale di Capodanno 2024 sarà ospitata da Jonathan Bennett e Jeremy Hassell, con esibizioni musicali di Paul Anka e Flo Rida. Puoi seguire tutte le azioni in diretta e gratuitamente a partire dalle 18:00 ET sul sito ufficiale di Times Square, lo streaming dal vivo di Vimeo Times Square, Facebook, Twitter e TimesSquareBall.net. Lo streaming mobile gratuito è disponibile anche su TimesSquareNYC.org e NewYearsEve.nyc.

New Year’s Rockin’ Eve di ABC:

Presentato da Ryan Seacrest e Rita Ora, il New Year’s Rockin’ Eve di ABC inizia alle 20:00 ET. Se hai un accesso valido al cavo, puoi guardare l’estrazione dal vivo sull’ABC, sull’app ABC o sul sito web dell’ABC. Lo speciale sarà anche disponibile per lo streaming il giorno successivo su ABC.com e Hulu. Le esibizioni includono Cardi B, il gruppo K-Pop NewJeans, Post Malone, Ivy Queen, Megan Thee Stallion, Jelly Roll, Sabrina Carpenter, LL Cool J e Tyla.

New Year’s Eve Live di CNN:

Anderson Cooper e Andy Cohen condurranno il New Year’s Eve Live di CNN dalle 20:00 alle 02:00 ET. Gli abbonati a CNN Max possono seguire l’estrazione in diretta, mentre gli abbonati a pay TV possono guardare su CNN, CNN.com e su app e TV connessi di CNN. Lo spettacolo offrirà esibizioni di Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker e Rod Stewart, nonché interviste dal vivo con Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowen Yang e Matt Rogers.

New Year’s Eve Live di CBS e Paramount+: Big Bash di Nashville:

Questo evento sarà diviso in due parti. La parte 1 va in onda dalle 19:30 alle 22:00 ET, seguita dalla parte 2 dalle 22:30 alle 01:05 ET. Puoi guardare in diretta su CBS, il sito web di CBS con un accesso valido al cavo o su Paramount+ con Showtime. Presentato da Elle King e Rachel Smith, lo show presenterà esibizioni di vari artisti tra cui Lainey Wilson, Thomas Rhett, Trace Adkins, Grace Bowers, Kane Brown, Jackson Dean, HARDY, Cody Johnson, Parker McCollum, Megan Moroney, Brothers Osborne, Jon Pardi, Carly Pearce, Blake Shelton, Trombone Shorty, Morgan Wallen, Bailey Zimmerman e Lynyrd Skynyrd.

Altre opzioni di streaming:

Se hai un abbonamento attivo a un servizio di streaming over-the-top come fuboTV, Hulu + Live TV, DIRECTV STREAM, Sling TV o YouTube TV, puoi anche fare lo streaming della copertura di Capodanno su queste piattaforme. FuboTV e YouTube TV offrono prove gratuite per gli abbonati idonei.

FAQ:

D: Posso guardare in diretta e gratuitamente il countdown del crollo della palla di Capodanno?

R: Sì, puoi guardarlo in diretta gratuitamente sul sito ufficiale di Times Square, lo streaming dal vivo di Vimeo Times Square, Facebook, Twitter e TimesSquareBall.net.

D: Quali sono altre opzioni di streaming?

R: Puoi anche fare lo streaming dell’evento con un abbonamento a servizi di streaming come fuboTV, Hulu + Live TV, DIRECTV STREAM, Sling TV o YouTube TV.

D: Quali reti trasmetteranno esibizioni dal vivo?

R: ABC, CNN e CBS trasmetteranno tutte esibizioni e celebrazioni in diretta per il Capodanno.