Emozionante programma di giochi di College Football Bowl

Riepilogo: la stagione di bocce del college 2023-24 si avvicina, promettendo un entusiasmante programma di 43 partite di bocce che porteranno al campionato nazionale di playoff del college football. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcuni degli incontri chiave e dove catturare l'azione.

Semifinali dei playoff del College Football

Sono fissate le semifinali dei College Football Playoff, che prevedono un'intensa battaglia tra quattro potenti squadre. Il numero 4 dell'Alabama affronterà il numero 1 del Michigan al Rose Bowl, mentre il numero 3 del Texas affronterà il numero 2 Washington all'Allstate Sugar Bowl. Si prevede che questi incontri saranno altamente competitivi, poiché le squadre gareggiano per avere la possibilità di competere nel campionato nazionale.

I sei di Capodanno

Le partite di Six Bowl di Capodanno sono sempre molto attese e mettono in mostra alcuni dei migliori talenti del football universitario. Il numero 9 del Missouri si scontrerà con il numero 7 dell'Ohio State nel Goodyear Cotton Bowl Classic, mentre il numero 11 Ole Miss si scontrerà con il numero 10 della Penn State nel Chick-fil-A Peach Bowl. Un altro entusiasmante incontro vedrà la Georgia n. 6 affrontare lo stato n. 5 della Florida nel Capital One Orange Bowl.

Altri giochi di bocce degni di nota

Oltre ai playoff e alle partite del New Year's Six, ci sono molti altri entusiasmanti incontri di bowl da aspettarsi. Il numero 23 della Liberty combatte con il numero 8 dell'Oregon State nel Vrbo Fiesta Bowl, e la Georgia Southern affronta l'Ohio nel Myrtle Beach Bowl per dare il via alla stagione del bowl. I fan possono anche assistere all'intrigante incontro tra Miami (Ohio) e Appalachian State nell'Avocados From Mexico Cure Bowl.

Dove guardare

Gli appassionati di football universitario possono seguire tutta l'azione della partita di bocce su vari canali, tra cui ESPN, ABC, CBS e CW Network/Barstool. Dalle emozionanti partite dei playoff alle intense rivalità, la stagione di bowl di quest'anno promette di essere una delle più belle. Quindi prendi i tuoi popcorn e sintonizzati per assistere all'eccitazione che si svolge sulla griglia.