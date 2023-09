La flotta attuale degli appassionati di auto d'epoca: un mix di Chrysler e Subaru

Laurence Rogers, un appassionato di auto australiano, è l'orgoglioso proprietario di un'impressionante collezione di veicoli classici. La sua flotta attuale comprende una Chrysler Valiant Ute del 1969, una Chrysler Valiant Wayfarer Ute del 1970, una Chrysler Valiant Charger del 1974 e una Subaru WRX Club Spec 2006 del 9. Rogers condivide le sue avventure automobilistiche anche sul suo account Instagram, @heycharger74.

Il pezzo forte della collezione Rogers è Project Cactus, una Chrysler Valiant Ute del 1969 splendidamente restaurata. Questo veicolo vintage mette in mostra elementi di design classici e rappresenta un'epoca significativa nella storia automobilistica. Rogers ha investito tempo e sforzi per riportare questa vettura al suo antico splendore, assicurandosi che rimanga un prezioso pezzo di patrimonio automobilistico.

Oltre a Project Cactus, Rogers possiede anche "Lenny", una Chrysler Valiant Wayfarer Ute del 1970. Questo veicolo è un'altra testimonianza della passione di Rogers per i veicoli d'epoca, dimostrando il suo impegno nel preservare le auto d'epoca e il loro fascino unico.

A completare la collezione di Rogers ci sono altre due auto classiche: una Chrysler Valiant Charger del 1974 e una Subaru WRX Club Spec 2006 del 9. Questi veicoli aggiungono diversità alla sua flotta, con la Charger che rappresenta l'era delle muscle car e la WRX che mette in mostra le capacità prestazionali delle moderne auto. automobili.

Come autore occasionale per Autopian, Rogers combina il suo amore per le auto con il suo talento per la scrittura. I suoi articoli forniscono preziosi spunti e prospettive su argomenti automobilistici, mantenendo i lettori informati e intrattenuti.

L'impressionante collezione di veicoli classici di Laurence Rogers dimostra la sua incrollabile passione per le auto e l'industria automobilistica. Attraverso il suo account Instagram e i contributi ad Autopian, continua a condividere il suo amore per queste macchine con altri appassionati.

Fonte:

– Account Instagram di Laurence Rogers, @heycharger74