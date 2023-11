Il nuovo cocktail bar nel centro di Kalamazoo offre sconti esclusivi per tutto l'anno per la comunità

L'ultima aggiunta del centro di Kalamazoo alla scena dei cocktail, Dabney & Co., sta scuotendo le cose offrendo un'opportunità unica per gli appassionati di cocktail. In occasione del loro primo anniversario, in coincidenza con la più grande serata bar dell'anno, il cocktail bar alla moda restituisce alla comunità regalando a 50 fortunati avventori un portachiavi che sbloccherà uno sconto per tutto l'anno.

Invece di limitarsi a celebrare il loro traguardo, Dabney & Co. mira a esprimere gratitudine ai suoi clienti fedeli e a contribuire in modo significativo alla vivace comunità del centro di Kalamazoo. Il portachiavi, donato a pochi fortunati, garantirà un generoso sconto del 15% su tutti gli ordini per tutto il 2024.

Con una gamma di cocktail meticolosamente realizzati, Dabney & Co. è rapidamente diventato una destinazione popolare per gli intenditori di cocktail e per coloro che cercano una serata deliziosa nel centro di Kalamazoo. Dalle miscele classiche alle creazioni innovative di mixology, gli esperti barman del bar non lasciano nulla di intentato nella loro ricerca per creare la libagione perfetta.

Progettato per creare un'atmosfera inclusiva e invitante, Dabney & Co. accoglie sia i principianti che gli appassionati di cocktail esperti. L'impegno del bar nei confronti della qualità, della creatività e del servizio eccellente gli è valso un seguito devoto e numerosi riconoscimenti nella scena della mixologia locale.

FAQ:

D: Quando inizia lo sconto annuale presso Dabney & Co.?

R: Lo sconto inizia al ricevimento del portachiavi e sarà valido per tutto l'anno 2024.

D: Posso utilizzare lo sconto annuale per qualsiasi ordine?

R: Sì, lo sconto del 15% si applica a tutti gli ordini effettuati presso Dabney & Co. nel 2024.

D: Come posso partecipare e avere la possibilità di ricevere il portachiavi?

R: L'omaggio è esclusivo per il primo anniversario di Dabney & Co. mercoledì 22 novembre. Gli utenti che effettueranno un acquisto in questo giorno parteciperanno all'estrazione del portachiavi.