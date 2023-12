Gli americani sono divisi sulle prestazioni lavorative di Biden e sulle preoccupazioni economiche

By

Un recente sondaggio condotto dalla CNN ha rivelato che le opinioni degli americani sulla prestazione lavorativa del presidente Joe Biden sono diminuite dall'inizio dell'anno. Lo studio, condotto da SSRS, ha anche evidenziato preoccupazioni per l’economia nazionale, con oltre il 40% degli intervistati che esprime seria preoccupazione per l’aumento dei costi che potrebbe spingerli ad abbandonare le proprie comunità.

Dall’indagine è emerso che circa il 40% degli americani ritiene che l’economia o il costo della vita siano la questione più importante che il Paese deve affrontare, superando qualsiasi altra preoccupazione. Tuttavia, pochi intervistati hanno espresso ottimismo riguardo al futuro dell’economia.

Mentre meno americani sono d’accordo con la posizione del Partito Democratico sull’economia, la criminalità, l’immigrazione e il ruolo dell’America nel mondo, i Democratici hanno un vantaggio su alcune altre questioni. Il sondaggio ha rivelato che gli americani si allineano maggiormente con i democratici su aborto, cambiamento climatico e questioni legate al voto. Questi problemi sono stati visti come fattori motivanti per la base democratica nelle precedenti elezioni di medio termine. Quando si tratta di aiutare la classe media, c’è una netta divisione tra l’approccio democratico e quello repubblicano.

È interessante notare che nessuno dei partiti ha il sostegno della maggioranza per il suo approccio a nessuno degli argomenti testati nel sondaggio. Una minoranza significativa del pubblico ha affermato che le proprie opinioni non sono in linea con le posizioni di nessuna delle parti.

Per quanto riguarda l'approvazione del posto di lavoro di Biden, è in calo dall'inizio dell'anno. L'ultimo sondaggio ha indicato un indice di approvazione del 37%, con un 63% di disapprovazione. Questo segna i numeri più bassi di Biden da quando è entrato in carica. Tuttavia, il suo indice di gradimento rimane di qualche punto superiore al punto più basso dell’ex presidente Donald Trump.

Se suddivisi per gruppi demografici, meno della metà nella maggior parte dei gruppi approva la prestazione lavorativa di Biden. Tra i democratici e gli autodefiniti liberali, l'approvazione del lavoro di Biden si attesta rispettivamente al 72% e al 63%. Queste valutazioni sono diminuite da gennaio di quest'anno.

Inoltre, la maggioranza degli americani (71%) considera pessime le condizioni economiche del paese, mentre il 38% le descrive come pessime. Anche se questo segna un miglioramento rispetto all’estate del 2022, è ancora significativamente peggiore rispetto alle valutazioni dell’economia pre-pandemia. Guardando al futuro, il 61% degli intervistati prevede che l’economia rimarrà povera anche tra un anno.

Nel complesso, l’indagine ha rivelato che gli americani sono divisi sulle prestazioni lavorative di Biden e nutrono preoccupazioni sullo stato dell’economia. I risultati evidenziano anche le opinioni divergenti tra democratici e repubblicani su questioni cruciali, senza che nessuno dei due partiti abbia il sostegno della maggioranza per il loro approccio.