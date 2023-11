Gli scienziati scoprono nubi di sabbia su un gigante gassoso distante

By

Secondo un recente rapporto pubblicato sulla rivista Nature, un pianeta situato a circa 212 anni luce dalla Terra ha nubi fatte di sabbia. Il pianeta, noto come WASP-107b, è un gigante gassoso che viene spesso descritto come sorprendentemente “gonfio” a causa della sua densità di luce. Gli astronomi avevano precedentemente ipotizzato che nubi composte da varie sostanze, tra cui roccia o metallo, potessero formarsi su pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Tuttavia, questa è la prima osservazione confermata di tali nubi.

La scoperta è stata resa possibile dal James Webb Space Telescope (JWST), dotato di una tecnologia avanzata che consente agli scienziati di raccogliere dati sulla composizione delle atmosfere su pianeti distanti. Analizzando la luce stellare che attraversa l'atmosfera di WASP-107b, i ricercatori sono riusciti a identificare la presenza di nuvole di sabbia. Si ritiene che queste nuvole si comportino in modo simile all'acqua sulla Terra, con particelle di sabbia che cadono come pioggia verso l'interno del pianeta e poi evaporano per formare nuovamente nuvole.

Laura Kreidberg, astronoma del Max Planck Institute for Astronomy ed esperta di atmosfere planetarie lontane, ha commentato il significato della scoperta. Ha sottolineato che mentre gli scienziati hanno a lungo speculato sull’esistenza di nubi composte da sostanze diverse dall’acqua, questa osservazione fornisce prove concrete della loro esistenza.

I risultati hanno anche messo in discussione alcune ipotesi iniziali sul pianeta. Ad esempio, gli scienziati si aspettavano di trovare alti livelli di metano nell’atmosfera del pianeta, ma invece hanno rilevato biossido di zolfo. La composizione chimica delle nuvole, che include materiale silicato che si comporta come l'acqua sulla Terra, ha aggiunto un ulteriore strato di sorpresa alle scoperte dei ricercatori.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio la formazione e il comportamento delle nubi di sabbia sui giganti gassosi come WASP-107b. Gli scienziati ritengono che lo studio di queste insolite formazioni nuvolose possa fornire preziose informazioni sulle atmosfere di pianeti lontani e sulla vasta gamma di condizioni che possono esistere oltre il nostro sistema solare.

FAQ

Cos'è WASP-107b?

WASP-107b è un pianeta gigante gassoso situato a circa 212 anni luce dalla Terra. È noto per la sua bassa densità, che lo rende simile per dimensioni a Giove ma significativamente più leggero.

Come sono state scoperte le nuvole di sabbia su WASP-107b?

Il James Webb Space Telescope (JWST) è stato utilizzato per analizzare la luce stellare che passa attraverso l'atmosfera di WASP-107b. Studiando i cambiamenti nella luce delle stelle, gli scienziati sono stati in grado di identificare la presenza di nuvole composte da minuscoli pezzetti di sabbia.

Come si comportano le nuvole di sabbia su WASP-107b?

Si ritiene che le particelle di sabbia nelle nuvole su WASP-107b cadano verso l'interno più caldo del pianeta, in modo simile a come l'acqua cade sotto forma di pioggia sulla Terra. Le particelle poi evaporano nuovamente nell'atmosfera, formando nuovamente le nuvole.

Quali altre sorprese sono state scoperte sull'atmosfera di WASP-107b?

Contrariamente alle aspettative iniziali, gli scienziati non hanno rilevato livelli elevati di metano nell’atmosfera del pianeta. Invece, hanno trovato tracce di anidride solforosa, cosa inaspettata date le temperature più basse del pianeta. Inoltre, la composizione delle nuvole includeva materiale silicato che si comportava come fa l’acqua sulla Terra.