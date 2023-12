Le straordinarie imprese ingegneristiche del Neolitico: svelare i segreti del dolmen Menga

By

Archeologi e ricercatori spagnoli hanno fatto scoperte rivoluzionarie che fanno luce sugli incredibili risultati ingegneristici del periodo neolitico. Il loro studio, recentemente pubblicato su Scientific Reports, approfondisce la costruzione del famoso dolmen di Menga, un antico luogo di sepoltura situato vicino ad Antequera, Málaga, Spagna. Attraverso tecnologie avanzate e tecniche di analisi, i ricercatori hanno svelato la composizione e l'origine delle pietre utilizzate nella struttura, nonché le tecniche impiegate per il trasporto e il posizionamento.

Il dolmen di Menga testimonia l'immensa capacità dei costruttori neolitici. Costruita circa 5,700 anni fa, questa struttura megalitica è una delle più grandi d'Europa. Le massicce pietre utilizzate nella sua creazione, alcune superiori alle 100 tonnellate, furono posizionate delicatamente sulla cima di una collina. Conducendo analisi petrografiche e stratigrafiche, il gruppo di ricerca ha identificato le pietre come calcareniti, una fragile forma di roccia sedimentaria. La presenza di un tipo di roccia così tenera suggerisce un alto livello di sofisticazione ingegneristica, poiché avrebbe richiesto un trasporto accurato per evitare danni.

Lo spostamento di queste pietre colossali nella posizione del dolmen ha richiesto un'ampia pianificazione e abilità ingegneristiche. I ricercatori sottolineano la difficoltà di posizionare la pietra di copertura, una struttura simile a un tetto del peso di circa 150 tonnellate. Si suggerisce che i costruttori abbiano utilizzato impalcature e corde durante il processo di costruzione, mentre il trasporto richiedeva la creazione di strade pianeggianti.

Inoltre, lo studio rivela che il dolmen Menga è stato progettato con precisione per allinearsi con le montagne vicine, risultando in intricati schemi di luce all’interno della camera sepolcrale. Sorprendentemente, i primi ingegneri implementarono pietre ad incastro ai bordi della camera per deviare le infiltrazioni d'acqua e prevenire l'erosione.

Le nuove conoscenze sul dolmen di Menga evidenziano le notevoli conquiste delle culture neolitiche. La loro capacità di manipolare e posizionare enormi pietre dimostra un livello di ingegnosità e conoscenza ingegneristica che supera le aspettative. Svelando i segreti di questa antica meraviglia, i ricercatori continuano ad approfondire la nostra comprensione della storia umana e delle incredibili capacità dei nostri antenati.

Maggiori informazioni nella Web Story: Le straordinarie imprese ingegneristiche del Neolitico: svelare i segreti del dolmen Menga